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Мир тонет в воде: Сахару затопило, ураган в США, Европа понесла большой ущерб от наводнений (фото, видео)

Мир тонет в воде: Сахару затопило, ураган в США, Европа понесла большой ущерб от наводнений (фото, видео)

Світ тоне у воді / pixabay

Глобальное потепление усиливает экстремальные явления погоды во всем мире.

В сентябре Восточную Европу охватило мощная непогода, повлекшая значительные природные катастрофы: сильные наводнения в Польше, Румынии и Чехии, снегопады и лавины в Австрии, а также дожди в Сахаре. Кроме того, США накрыл мощный ураган "Хелен". На подходе еще одна стихия – Америка готовится к урагану "Милтон".

Об этом пишет ТСН.

Циклон "Борис" накрыл Восточную Европу и нанес ущерб многим странам

В Польше циклон "Борис" принес обильные дожди, вызвавшие катастрофическое повышение уровня воды, особенно на юго-западе страны. Нижнесилезское и Опольское воеводства стали наиболее пострадавшими, ведь река Висла вышла из берегов, затопив населенные пункты. В Глухолаге спасатели насыпали сотни мешков с песком во избежание подтопления, но в городке Строне-Слёнске дамба на реке Моравка не выдержала натиска воды. Дональд Туск объявил чрезвычайное положение в связи с катастрофой, напоминающей о больших наводнениях 1997 года, когда осадков было больше, чем в этом году.

Чехия страдала от наводнения, которое стало самым большим за несколько десятилетий

Наводнение в Чехии / © Associated Press
Наводнение в Чехии / Фото: Associated Press
В Праге устанавливают противопаводковые барьеры / © Associated Press
В Праге устанавливают противопаводковые барьеры / Фото: Associated Press

Чехия также испытала последствия непогоды. В 38 населенных пунктах был объявлен самый высокий уровень угрозы. Армии была готова помогать в борьбе с паводком, для этого было привлечено свыше тысячи военных и техники, а также подготовленные военные госпитали для пациентов в случае необходимости. Сильные ливни и повышение уровня воды в реках вызвали серьезные проблемы, особенно в Моравско-Силезском крае, там было эвакуировано более трех тысяч человек. Кроме того, в Праге вышла из берегов река Влтава, что привело к остановке судоходства и закрытию зоопарков. Также был обрыв электролиний, из-за чего около 62 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Австрию накрыли снегопады и лавины

В некоторых районах Австрии выпал снег / © из соцсетей
В некоторых районах Австрии выпал снег / Фото: из соцсетей

В Австрии ситуация тоже была критической. После аномальной жары в августе в регионах выпало до 20 сантиметров снега в день. Это привело к лавинам, угрожавшим туристам в горах. Три человека, среди которых пожарный и двое старших мужчин, погибли в результате стихии. В Тироле лавина взошла, когда там находилась группа из 30 туристов, один человек до сих пор считается пропавшим. Синоптики считали, что такая погода может быть связана с глобальным потеплением, усиливающим экстремальные погодные явления.

Сахару затопили ливни

Сахару затопило / Bild / ©
Сахару затопило / Bild
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Неожиданные ливни затопили даже Сахару, одно из самых сухих мест на Земле. Дожди, вероятно, были вызваны сезоном ураганов в Атлантике, и больше всего пострадало село Мерзуга в юго-восточном Марокко, где образовались озера среди засушливого ландшафта. В сентябре в некоторых районах выпало 99 литров осадков на квадратный метр, что в несколько раз превышает среднегодовую норму. Наводнения унесли жизни почти двух десятков человек, среди которых были туристы из Канады и Перу. Метеоролог Хуссин Юабеб отмечал, что такого объема осадков не наблюдалось за последние 30-50 лет.

На США обрушился мощный ураган "Хелен", сотни людей погибли

Ураган
Ураган "Хелен" во Флориде / Скриншот с видео
Ураган
Ураган "Хелен" во Флориде / Скриншот с видео
Ураган
Ураган "Хелен" во Флориде / Скриншот с видео

В начале октября ураган "Хелен" пронесся по побережью юго-восточных штатов США, унеся жизни более 230 человек. Сотни людей считаются пропавшими без вести. Этот ураган стал вторым по разрушительности в истории США после "Катрины" в 2005 году. Стихия нанесла огромный ущерб фермерам: повреждены склады и техника, сорваны крыши, сломанные ограды, а сено в разрушенных амбарах намокло и начало плесневеть. Спасательные службы активно работают над ликвидацией последствий стихии.

Америка готовится к новым вызовам стихии, поскольку надвигается ураган "Милтон"

В то же время на западном побережье Флориды продолжаются срочные мероприятия по подготовке к урагану "Милтон". Население эвакуируют, аэропорты закрывают. Ураган, прошедший вблизи мексиканского города Мерида, сменил направление на север и ожидается на юго-западном побережье Флориды вечером 9 октября. Синоптики предупреждают, что хотя при выходе на сушу ураган может ослабнуть, его разрушительная сила распространится на большую территорию. Прогнозируется, что "Милтон" может стать одним из сильнейших ураганов, когда-либо фиксировавшихся в регионе.

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