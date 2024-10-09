Мир тонет в воде: Сахару затопило, ураган в США, Европа понесла большой ущерб от наводнений (фото, видео)

В сентябре Восточную Европу охватило мощная непогода, повлекшая значительные природные катастрофы: сильные наводнения в Польше, Румынии и Чехии, снегопады и лавины в Австрии, а также дожди в Сахаре. Кроме того, США накрыл мощный ураган "Хелен". На подходе еще одна стихия – Америка готовится к урагану "Милтон".

Об этом пишет ТСН.

Циклон "Борис" накрыл Восточную Европу и нанес ущерб многим странам

В Польше циклон "Борис" принес обильные дожди, вызвавшие катастрофическое повышение уровня воды, особенно на юго-западе страны. Нижнесилезское и Опольское воеводства стали наиболее пострадавшими, ведь река Висла вышла из берегов, затопив населенные пункты. В Глухолаге спасатели насыпали сотни мешков с песком во избежание подтопления, но в городке Строне-Слёнске дамба на реке Моравка не выдержала натиска воды. Дональд Туск объявил чрезвычайное положение в связи с катастрофой, напоминающей о больших наводнениях 1997 года, когда осадков было больше, чем в этом году.

Чехия страдала от наводнения, которое стало самым большим за несколько десятилетий

#powódź 14.09, 14:20 Česká Ves, w pobliżu rzeki Bělá. Rozpoczęto ewakuację około połowy wioski. Pracownicy urzędu gminy i straży pożarnej roznoszący zawiadomienia o ewakuacji od domu do domu. pic.twitter.com/3SGHdhDuR0 — Wiadomości klimatyczne, kataklizmy, anomalie (@DawidG17) September 14, 2024

Nagranie z Czech, ku przestrodze.



Uważajcie proszę na siebie, bo nawet woda sięgająca "tylko" do kolan może być w czasie powodzi śmiertelnie niebezpieczna.#powódz pic.twitter.com/Gqn8Af3FTv — Mischa von Jadczak (@michaljadczak) September 15, 2024

Наводнение в Чехии / Фото: Associated Press

В Праге устанавливают противопаводковые барьеры / Фото: Associated Press

Чехия также испытала последствия непогоды. В 38 населенных пунктах был объявлен самый высокий уровень угрозы. Армии была готова помогать в борьбе с паводком, для этого было привлечено свыше тысячи военных и техники, а также подготовленные военные госпитали для пациентов в случае необходимости. Сильные ливни и повышение уровня воды в реках вызвали серьезные проблемы, особенно в Моравско-Силезском крае, там было эвакуировано более трех тысяч человек. Кроме того, в Праге вышла из берегов река Влтава, что привело к остановке судоходства и закрытию зоопарков. Также был обрыв электролиний, из-за чего около 62 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Австрию накрыли снегопады и лавины

Exceptional snowfalls are impacting the Austrian Alps, with 50 cm already recorded in Bad Gastein at 1950m altitude. Up to 2 meters of snow is expected by Sunday!pic.twitter.com/EuvHss5Ki4 — Volcaholic (@volcaholic1) September 13, 2024

В некоторых районах Австрии выпал снег / Фото: из соцсетей

В Австрии ситуация тоже была критической. После аномальной жары в августе в регионах выпало до 20 сантиметров снега в день. Это привело к лавинам, угрожавшим туристам в горах. Три человека, среди которых пожарный и двое старших мужчин, погибли в результате стихии. В Тироле лавина взошла, когда там находилась группа из 30 туристов, один человек до сих пор считается пропавшим. Синоптики считали, что такая погода может быть связана с глобальным потеплением, усиливающим экстремальные погодные явления.

Сахару затопили ливни

Floods in Moroccan Sahara After Rare Rainfall ️



The Sahara Desert in Morocco experienced an unusual deluge, filling dry lakes and causing widespread flooding, a phenomenon not seen in decades. #Sahara #Morocco #RareRain pic.twitter.com/bqHMUHI2do — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) October 9, 2024

Сахару затопило / Bild

Неожиданные ливни затопили даже Сахару, одно из самых сухих мест на Земле. Дожди, вероятно, были вызваны сезоном ураганов в Атлантике, и больше всего пострадало село Мерзуга в юго-восточном Марокко, где образовались озера среди засушливого ландшафта. В сентябре в некоторых районах выпало 99 литров осадков на квадратный метр, что в несколько раз превышает среднегодовую норму. Наводнения унесли жизни почти двух десятков человек, среди которых были туристы из Канады и Перу. Метеоролог Хуссин Юабеб отмечал, что такого объема осадков не наблюдалось за последние 30-50 лет.

На США обрушился мощный ураган "Хелен", сотни людей погибли

Apologies to the residents of the East Coast displaced by hurricane Helen. You will, like the residents of Hawaii, get virtually nothing from the government to replace your shattered livelihoods.



Our tax dollars are going to Israel to effectuate a messianic genocide. pic.twitter.com/twzE1jGtcJ — Greg J Stoker (@gregjstoker) September 29, 2024

Hurricane Helene upgraded to an EXTREMELY DANGEROUS Category 4

BREAKING – Bridge towards Fort Coral, FL from the Matlacha island will be soon not passable, due to the overflow in the area, ahead of landfall by Hurricane Helen.



-Intelsky

XPOST pic.twitter.com/6TSREWEwt0 — Angry Citizen (@AngryCitizenxx) September 26, 2024

Ураган "Хелен" во Флориде / Скриншот с видео

Ураган "Хелен" во Флориде / Скриншот с видео

Ураган "Хелен" во Флориде / Скриншот с видео

В начале октября ураган "Хелен" пронесся по побережью юго-восточных штатов США, унеся жизни более 230 человек. Сотни людей считаются пропавшими без вести. Этот ураган стал вторым по разрушительности в истории США после "Катрины" в 2005 году. Стихия нанесла огромный ущерб фермерам: повреждены склады и техника, сорваны крыши, сломанные ограды, а сено в разрушенных амбарах намокло и начало плесневеть. Спасательные службы активно работают над ликвидацией последствий стихии.

Америка готовится к новым вызовам стихии, поскольку надвигается ураган "Милтон"

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe — NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024

В то же время на западном побережье Флориды продолжаются срочные мероприятия по подготовке к урагану "Милтон". Население эвакуируют, аэропорты закрывают. Ураган, прошедший вблизи мексиканского города Мерида, сменил направление на север и ожидается на юго-западном побережье Флориды вечером 9 октября. Синоптики предупреждают, что хотя при выходе на сушу ураган может ослабнуть, его разрушительная сила распространится на большую территорию. Прогнозируется, что "Милтон" может стать одним из сильнейших ураганов, когда-либо фиксировавшихся в регионе.

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