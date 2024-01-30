Мир упрямо идет навстречу Третьей мировой: в The Telegraph назвали признаки

Стоим ли мы на пороге Третьей мировой войны? В эпоху "пика апокалипсиса" над таким вопросом легко посмеяться.

Риск глобальной войны, безусловно, не был таким высоким с тех пор, как Америка была заперта в экзистенциальном сражении против СССР. По всему миру авторитарные режимы терпят крах. В эпоху глобальной стагнации их неспособность выполнить обещания по созданию рабочих мест, преодолению бедности и росту среднего класса выходит на первый план.

Параноидально боясь внутреннего инакомыслия, автократы, таким образом, имеют все больше стимулов делать ставку на укрепление своей власти, сосредотачиваясь на внешних врагах, то ли из-за экспансионистских региональных войн, то ли из-за рискованных экзистенциальных конфликтов против Запада.

Политические перебитые на глобальной арене и их связь с началом Третьей мировой анализирует колумнистка издания The Telegraph.

Иран

Быстротечный кризис, разразившийся после атаки беспилотника на американскую базу вблизи границы Иордании с Сирией, является прекрасным примером нашей новой страшной реальности. Хотя Иран отрицает свою непосредственную причастность, очевидно, что он глубоко причастен к тому, что является лишь последним из ряда связанных с Тегераном атак, направленных на вытеснение США с Ближнего Востока.

Учитывая неизбежную реакцию США, возникает вопрос: зачем Ирану вообще участвовать в такой безрассудной авантюре? Момент, который часто упускают во всех обычных наблюдениях об Иране как о безумном, злом фундаменталистском режиме, заключается в том, что он также является терпящим крах режим.

Упадок Ирана – одна из самых удивительных историй современности. Это была одна из величайших древних цивилизаций, имевшая выгодное расположение в центре мировой торговли и обладавшая одними из самых больших в мире запасами нефти и газа. Но окаменевшая и бестолковая теократия превратила ее в пожар в мусорнике. Ее инфраструктуру сравнима с инфраструктурой разрушенного войной государства, половина населения живет в бедности.

По мере того, как скрыть масштабы увечья, причиненного муллами нации, становится невозможно, а протестные движения растут, терпящий поражение режим пытается отвлечься от своих неудач, удвоив давние амбиции утвердиться как региональный гегемон, создав "шиитский полумесяц", который может функционировать как оборонительный сектантский щит против суннитов и западных неверных, так и как объект империалистической гордости. Становление ядерного государства безусловно имеет решающее значение для такого видения.

Настоящая опасность может заключаться не в том, что Иран становится более мощным, а в том, что его лидеры знают, что время играет не на их стороне. Так, Тегерану, вероятно, осталось всего несколько лет до создания ядерных боеголовок для баллистических ракет. Но по мере того как его экономика проседает, режим может подозревать, что ему будет все труднее оправдывать стоимость этой программы перед своими непокорными гражданами.

Это восходит к закономерности, которую историки проявляют на протяжении всей истории. Предшествующие мировые войны учат нас, что войны начинают не уверенные и успешные страны, а разъеденные и шизофренические, страдающие от грандиозных иллюзий и смертельного страха перед будущим.

Россия

Сегодня этот парадокс хрупкого агрессора разыгрывается не только в Иране, но и в еще более ужасающей степени в России. Режим Путина продемонстрировал потрясающую неспособность использовать внутренние преимущества России – не в последнюю очередь ее ограниченность в природных ресурсах – для повышения уровня жизни и создания процветания.

Значительная часть русского населения живет на грани нищеты, а страна застряла в нефтяной ловушке, в которую обычно попадают страны третьего мира. Государственное хищничество, ползучая монополизация, кумовство и барочная вселенная лжи привели к тому, что достижения от рыночных реформ 1990-х годов были потеряны.

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Путин, в ответ, пытается остановить экономический и демографический спад и отвлечься от своих неудач дома с помощью завоеваний. Хотя ее называют медведицей, постсоветская Россия больше похожа на медузу, после смерти продолжает выделять разрушительные токсины в воду, а ее атакующие клетки бесконтрольно стреляют даже после обезглавления.

Опять же, что может сделать Россию еще более опасной, так это то, что ее окно для выздоровления, как предполагал Путин, сужается. Если нынешние тенденции сохранятся, то уже через несколько десятилетий Россия станет геополитической мелочью, которая будет уступать в силе даже таким растущим африканским государствам, как Нигерия.

Китай

Можно даже предположить, что сгущение облаков в Китае может означать, что Пекин сыграет с цивилизационной войной с Западом. Одноразовая грандиозная стратегия Си Цзиньпина — поддерживать исключительные темпы роста, в основном за счет государственных инвестиций — потерпела крах. Он отреагировал на это смещением Китая в сторону военно-автократической модели от реализации Китайской мечты до видения Великого Китая. Его новая стратегия "военно-гражданского слияния", которая имеет целью сделать Китай наиболее технологически развитой военной мощью в мире, отражает этот поворот.

Немыслимо и то, что Китай может повысить риски новой мировой войны путем вторжения на Тайвань. Си знает, что у него может быть только ограниченное время для действий; хотя считается, что к 2027 году Пекин будет иметь военное преимущество над США в Тайванском проливе, учитывая сокращение населения и стагнацию экономики, остается открытым вопрос, как долго это может занять.

Запад и его козырь

Общепринято считать, что если Третья мировая война и возникнет, то случайно. Но мы должны рассматривать возможность того, что авторитарные лидеры, замученные перспективой смерти в случае потери власти, захотят реализовать стратегии выживания, которые, являясь иррациональными для нас, кажутся глубоко рациональными для них. Они могут представлять угрозу выживанию человечества наравне, скажем, с защищенными лабораториями с патогенными микроорганизмами или неконтролируемой эволюцией искусственного интеллекта.

Риск усиливается в эпоху, когда диктаторы-изгнанники искренне считают, что они могут победить. Переходя к ядерной доктрине "первого удара", Россия все больше убеждается, что имеет преимущество в случае ядерной войны. Иранский режим, переживший целое поколение изоляции, вполне может страдать от "высокомерия выживания".

Запад, если он хочет сдержать авторитарную угрозу, должен использовать то, что является его собственным опасным козырем: собственную непредсказуемость, присущую демократии.

От нормализации отношений с Китаем в 1970-х годах, ставшей сюрпризом для Советского Союза, до удивительно решительной реакции на вторжение в Украину, Запад вызывает страх у его врагов, поскольку они никогда не могут точно знать, что он сделает дальше. Возможно, ему придется снова бросить кости, чтобы сохранить свое превосходство.

Сведения об авторе: Шерелль Джейкобс — ведущая колумнистка британского издания The Telegraph, освещающая широкий спектр политических и экономических вопросов как внутреннего, так и глобального масштаба.

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