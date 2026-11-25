Фото после удара по Харькову

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В ежегодную подборку из 100 лучших фотографий года, опубликованную американским журналом Time, вошли шесть снимков, сделанных в Украине. Они запечатлели последствия российских атак, работу украинских спасателей и медиков, жизнь во время войны и истории людей, переживших российские обстрелы.

Об этом сообщает журнал Time, представляя свою ежегодную подборку фотографий.

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Документальная фиксация реальности

Редактор журнала Time Карл Вик пояснил, что в основу подборки легли документальные снимки, сделанные фотожурналистами непосредственно на местах событий. По его словам, даже самые необычные снимки отражают подлинные моменты жизни, а не постановочные сцены или визуальные эффекты.

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«Даже когда они кажутся спецэффектами — от собак, которые как будто исчезают, до электрической грозы, освещающей небо над древним каменным городом, — эти снимки отражают правду. Эти моменты, как и другие, показанные здесь, — это настоящая правда», — подчеркнул Вик.

Среди приведённых им примеров — люди на пляже на фоне дыма от лесного пожара, старшеклассники во время полицейской операции в Париже и участники ультраправой демонстрации в Вашингтоне.

Какие фотографии из Украины вошли в подборку журнала Time

В феврале Марилиз Виньо сфотографировала репетицию спектакля «Энеида» в киевском Театре ветеранов. На сцене — Егор Бабенко, военнослужащий, получивший ранение во время обстрела Николаевской области в марте 2022 года. После ранения он работает психологом в реабилитационном центре и участвует в театральных постановках.

Мартовский снимок Герда Людвига сделан на Чернобыльской атомной электростанции. На нём запечатлён работник станции в хранилище отработанного ядерного топлива СВЯП-1, построенном ещё в советские времена.

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В мае фотограф Сергей Коровайный запечатлел последствия российского нападения на Киев. На его снимке женщина идёт по улице, окутанной дымом от пожаров на продуктовом рынке и в торговом центре.

В июле фотограф Константин Либеров для агентства Getty Images на окраине Одессы. На фотографии люди отдыхают на пляже, а за их спинами поднимается дым от пожара, вызванного российским ракетным ударом. Ранее серия фотографий Влады и Константина Либеровых о войне России против Украины победила в номинации «История года» на конкурсе Getty Images.

Сентябрьская фотография Йоханны Марии Фриц для The New York Times была сделана в киевской детской больнице «Охматдет». На ней запечатлена встреча Алены Василец и Вероники Овчаровой — девушек, получивших ранения во время российского удара управляемой авиабомбой по Сумам.

Еще один снимок для The New York Times сделал в октябре Маурисио Лима в Харькове. На фотографии военные и спасатели несут к машине скорой помощи мужчину, которого вытащили из-под завалов его квартиры после ракетного удара.

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Все шесть фотографий отражают различные аспекты жизни Украины в условиях полномасштабной войны — от российского террора против мирных городов до стойкости людей, взаимопомощи и попыток вернуться к полноценной жизни после пережитых трагедий.

Напомним, что война в Украине длится уже почти пять лет и меняет демографическую карту страны быстрее, чем успевают подсчитать ученые. Пока украинцы отстаивают право на существование на фронте, в тылу разворачивается другая, тихая катастрофа: государство стремительно теряет людей, стареет и рискует недосчитаться миллионов граждан даже после окончания боевых действий. Какой будет Украина в 2030 году, в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.

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