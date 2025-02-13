Мир в Украине "через слабость" может расширить конфликт — министр обороны Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню предупредил об опасности достижения мира в Украине "через слабость". Так он отреагировал на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Такой комментарий французский чиновник сделал в четверг, 13 февраля, перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе на брифинге, транслируемом агентством Reuters.

“Для Франции все достаточно просто и понятно. Или мы находимся в пределах тех параметров для обсуждения, которые действительно позволят нам принести мир через силу, или, наоборот, это будет мир через слабость. А мир через слабость, к сожалению, может привести к драматическим ситуациям в сфере безопасности или даже к возможному расширению конфликта”, — сказал Лекорню.

Также читайте Европейские союзники отреагировали на разговор Трампа с Путиным — Politico

При этом он отметил, что на слабую позицию в переговорах с Путиным обратят внимание "другие конкуренты", среди которых Северная Корея, Иран и в определенной степени Китай.

Себастьян Лекорню добавил, что НАТО стоит перед "настоящим моментом истины".

"Это самый большой и надежный альянс в истории, правда. Но настоящий вопрос состоит в том, будет ли так и дальше — через 10 или 15 лет”, – сказал он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине. При этом Трамп отметил, что Украина вряд ли вернет всю свою территорию или присоединится к НАТО в рамках переговоров, и эта позиция вызвала обеспокоенность среди европейских союзников по поводу возможных уступок России.

Читайте также: