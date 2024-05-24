Мир входит в десятилетие войн: историк заявил, что именно сейчас решается судьба XXII века

Мир выходит из десятилетия революций и, вероятно, следует в десятилетие войн. Украина, Израиль, Тайвань, возможно Иран – возникают все новые очаги.

Об этом сказал историк, профессор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Грицак в интервью NV.

Он напомнил, что за последние 30 лет Украина прожила три революции.

"И по сути, второй десяток этого столетия – это десятилетие революций, которое началось с Occupy Wall Street, и пиком которого была Арабская весна. Почти в каждой второй стране была революция: Белоруссии, Армении, Казахстане, Иране, Тайване, Армении, Казахстане", – сказал профессор.

Украина была одним из немногих государств в мире, где революция победила. Сейчас же страна выходит из десятилетия революций и, по словам историка, входит в десятилетие войн.

"Это мы видим не только в Украине, но и в Израиле. Также есть Тайвань, возможно, Иран. Видим, что новые и новые ячейки возникают", — сказал Грицак.

Историк также считает, что наступает десятилетие войн, и украинская война будет одной из них.

"Я скажу сейчас то, что я бы не хотел говорить, но это меня мучает. Я думаю, что мы сейчас живем в таком веке, где будет решаться, будет ли вообще XXII век. И если будет — то какое. Потому что за многими прогнозы и оценки, которые давались, 20-е годы могут быть критическими для решения ключевых проблем, стоящих перед человечеством, и которые угрожают нам исчезновением", — добавил он.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что 70 лет назад произошло Кенгирское восстание, которое власти СССР подавили танками.

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