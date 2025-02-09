Мир за три года войны не смог поставить Путина на место: Зеленский ответил почему

Затормозить и не дать РФ разрушить Украину мир помог, но никто до сих пор не поставил диктатора на место.

За три года полномасштабной войны в Украине мир не смог поставить на место диктатора Владимира Путина не потому, что не был способен, а потому, что не стремился к этому.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью британскому вещателю ITV News.

"То, что меня удивляет, что за эти три года весь мир не смог остановить Путина. То есть затормозить и не дать разрушить нас смог. Но поставить его на место, дать ему по рукам, как говорится, мир не смог. И честно, это меня удивляет. Это не несостоятельность, это нежелание", — сказал президент.

Напомним, в этом же интервью ITV News Зеленский говорил о заморозке конфликта. По словам украинского президента, это приведет к тому, что глава Кремля Владимир Путин вернется со своей агрессией. Тогда никто из союзников Украины не войдет в историю как победитель, о чем украинский глава Владимир Зеленский уже отмечал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

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