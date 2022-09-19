Мир загнал Путина в изоляцию, а Россия станет похожей на Иран — The Telegraph

То, что должно было стать торжественной встречей, быстро превратилось в демонстрацию изоляции Путина даже среди соседей России.

Саммит в Самарканде продемонстрировал ослабление позиций диктатора Владимира Путина среди его союзников.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Сначала президент Кыргызстана Садыр Джапаров заставил Путина ждать себя, а затем Путин сделал заявление, в котором признал, что у Пекина есть вопросы о войне в Украине. И даже индийский лидер Нарендра Моди, ранее избегавший осуждения российского вторжения, сказал Путину, что "сегодня не время для войны".

Все это признаки того, пишет издание, что Путин слабеет не только на поле боя, но и на международной арене.

Фото: Associated Press

В экономическом плане в России все не так плохо: высокие цены на газ помогли поддержать "Газпром". Но санкции сократили потоки доходов и сужаются с каждым днем. Так, доходы России от продажи нефти и газа в прошлом месяце уже упали ― США, Южная Корея и Япония сократили закупки почти до нуля, ЕС существенно снизит их с декабря.

Россия полагается на Китай, Индию и Турцию, однако, говорят эксперты, даже Китаю не нужно больше нефти, чем он уже закупает. Торговля между РФ и Китаем растет, но для Пекина западный рынок существенно больше российского. Поэтому Китай вряд ли станет ради России пересекать установленные США "красные линии".

Несмотря на это и то, что до сих пор российская экономика держится неплохо, настоящий эффект от санкций еще впереди. И результат мы увидим примерно через год, а в перспективе Россия станет подобной Ирану.

Ранее Джек Уотлинг, английский исследователь сухопутных войн, выразил мнение, что Путин может попытаться затянуть конфликт в надежде на истощение западной поддержки и развал экономики Украины. Относительно переломного момента войны исследователь считает, что это произошло еще в июле, когда США предоставили Украине дальнобойную артиллерию. Теперь ВСУ умело используют ее, чтобы избивать по обеспечению и командованию армии РФ.

Страх перед 17 сентября: почему Путин и весь Кремль боятся этой сакральной даты

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