Мир затаил дыхание: Трамп может объявить войну уже завтра
Скандальный Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну против Венесуэлы уже завтра.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации, запланированного на вечер среды по вашингтонскому времени, может объявить о начале военных действий против Венесуэлы.
Об этом сообщил американский одиозный журналист, любимец Трампа и Путина Такер Карлсон.
Карлсон признал, что не знает, действительно ли это произойдет, однако один из конгрессменов заверил его, что «война начнется».
«Члены Конгресса вчера проинформировали, что война приближается и о ней будет объявлено во время обращения Трампа», — сказал Карлсон в эфире подкаста Judging Freedom.
Карлсон уточнил, что эту информацию он получил от неназванного конгрессмена утром в среду.
Ранее сообщалось, что Трамп выступит с обращением к американцам в четверг утром (4:00 по киевскому времени).
Трамп открыто говорит, что хочет венесуэльской нефти.
Сегодня Дональд Трамп откровенно признал, что требует от Венесуэлы вернуть «украденные» в США нефть и землю.
«Они (Венесуэла — Ред.) забрали землю и права на нефть, все, что имели. Они это забрали, потому что наш прошлый президент этого не контролировал. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим ее вернуть», — заявил Трамп.
«Это блокада, мы не позволим проходить никому через это… Они забрали всю нашу нефть… Они забрали ее незаконно… Мы хотим ее вернуть», — добавил президент США.
Какая сейчас ситуация вокруг Венесуэлы
Напомним, 17 ноября Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также сообщил о введении «полной и окончательной» морской блокады в отношении всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.
Президент США также обвинял режим Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств.
По информации The New York Times, Венесуэла приказала своим военным кораблям сопровождать выходящие из портов страны судна с нефтью после заявления президента США об их блокировке.