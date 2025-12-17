Мир затаил дыхание: Трамп может объявить войну уже завтра

США могут объявить войну Венесуэле / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации, запланированного на вечер среды по вашингтонскому времени, может объявить о начале военных действий против Венесуэлы.

Об этом сообщил американский одиозный журналист, любимец Трампа и Путина Такер Карлсон.

Карлсон признал, что не знает, действительно ли это произойдет, однако один из конгрессменов заверил его, что «война начнется».

«Члены Конгресса вчера проинформировали, что война приближается и о ней будет объявлено во время обращения Трампа», — сказал Карлсон в эфире подкаста Judging Freedom.

Карлсон уточнил, что эту информацию он получил от неназванного конгрессмена утром в среду.

Ранее сообщалось, что Трамп выступит с обращением к американцам в четверг утром (4:00 по киевскому времени).

Трамп открыто говорит, что хочет венесуэльской нефти.

Сегодня Дональд Трамп откровенно признал, что требует от Венесуэлы вернуть «украденные» в США нефть и землю.

«Они (Венесуэла — Ред.) забрали землю и права на нефть, все, что имели. Они это забрали, потому что наш прошлый президент этого не контролировал. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим ее вернуть», — заявил Трамп.

«Это блокада, мы не позволим проходить никому через это… Они забрали всю нашу нефть… Они забрали ее незаконно… Мы хотим ее вернуть», — добавил президент США.

Какая сейчас ситуация вокруг Венесуэлы

Напомним, 17 ноября Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также сообщил о введении «полной и окончательной» морской блокады в отношении всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.

Президент США также обвинял режим Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств.

По информации The New York Times, Венесуэла приказала своим военным кораблям сопровождать выходящие из портов страны судна с нефтью после заявления президента США об их блокировке.