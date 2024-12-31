Мир ждет "тарифная война": FT спрогнозировал политику Трампа в отношении импорта США

Следующий президент США Дональд Трамп, до начала каденции которого осталось три недели, еще до выборов неоднократно угрожал введением больших пошлин торговым партнерам. Скорее всего, миру не избежать "тарифной войны" Трампа, но пока это не безусловный факт.

Об этом пишет Financial Times.

В публикации издание отмечает, что в случае развязывани Трампом "тарифной войны", до конца 2025 года США введут 10% пошлины по меньшей мере на половину импортируемых товаров. В первую очередь это коснется китайских товаров, то есть примерно 15% от общего объема американского импорта.

Кроме того, под угрозой окажутся 30% импорта, поступающего в США из Мексики и Канады. Поэтому лидеры этих стран – Клаудия Шейнбаум и Джастин Трюдо или их преемники — будут настаивать на жесткой позиции по вопросу иммиграции, чтобы удержать Трампа от введения 25% пошлины.

Другие торговые партнеры также будут пытаться повлиять на ситуацию и либо будут договариваться, либо будут делать шаги в ответ на решение США. Наверное, некоторым из торговых партнеров США, удастся наконец договориться с Трампом, но прежде чем отменить введенные пошлины "тарифной войны", он успеет насладиться властью и доходами.

Напомним, американская разведка сделала неожиданный прогноз на 2025 год. Основной тезис – в 2025-м мир будет неузнаваемым.

Читайте также: