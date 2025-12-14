Мирное соглашение для Украины: американский конгрессмен вспомнил о Гитлере

Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

Попытки администрации президента США Дональда Трампа заставить Украину отказаться от части своей территории ради мира с Россией напоминают «умиротворение» Гитлера перед Второй мировой войной.

Об этом заявил член Палаты представителей США, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон в своей заметке в Facebook.

«Заставлять Украину отдавать больше своей территории ради мира с Россией — это не шаг в стиле Рейгана, а шаг в стиле Чемберлена. Чемберлен сделал то же самое с Чехословакией, договариваясь с Гитлером», — написал он.

Американский конгрессмен отметил, что репутация Чемберлена, который пытался «умиротворить» Гитлера, отдав ему территории Чехословакии в 1938 году, «навсегда останется запятнанной».

Свой комментарий Дон Бейкон оставил в репосте публикации в издании Roll Call, где его позиция по Украине описана более пространно.

В этой статье цитируют утверждение политика о том, что заявленная Дональдом Трампом цель заставить Украину передать России свой западный Донбасс в рамках соглашения о прекращении войны отражает 1938 год не только предложением земли за якобы мирный союз, но и тем, что Украина имеет там собственные критически важные оборонительные укрепления.

«Просто отдать это русским было бы ужасно. Кто бы мог подумать, что республиканец [Дональд Трамп] будет поощрять страну, в которую вторглись, предоставлять России больше земель для заключения мира? И это не гарантирует мира. Через год или два Россия может начать все сначала», — отметил конгрессмен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения США по Донетчине, которые фактически отражают позицию РФ, не отвечают интересам Украины.

Дональд Трамп во время общения с журналистами выразил убеждение, что мирное соглашение по Украине, которое продвигают Соединенные Штаты Америки, могло бы сработать.