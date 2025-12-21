Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф на переговорах / © Getty Images

Зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, снова вернулся к внешней политике и играет все большую роль в мирных переговорах, которые должны завершить войну России против Украины.

Как пишет АР со ссылкой на нескольких нынешних и бывших должностных лиц администрации Трампа, близкое окружение президента США убеждено, что Кушнер может преодолеть, казалось бы, неразрешимые разногласия для заключения сделки.

Дареда Кушнера считают более надежным переговорщиком, чем Стив Уиткофф, которого многие украинские и европейские чиновники обвиняют в чрезмерной снисходительности к российским интересам во время войны.

«Кушнер имеет немного лучший послужной список со времен первой администрации», — сказал Иен Келли, карьерный дипломат в отставке и бывший посол США в Грузии,

По его словам, Трамп и Уиткофф «часто обращаются к господину Кушнеру за советом, учитывая его опыт в сложных переговорах»

Представитель Государственного департамента Томми Пиготт назвал Кушнера «переговорщиком мирового класса». В частности, он отметил, что государственный секретарь Марко Рубио благодарен Кушнеру за «готовность служить нашей стране и помогать президенту Трампу решать некоторые из самых сложных мировых проблем».

Сам Кушнер в недавнем интервью объяснил свой нетрадиционный подход к дипломатии.

«То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом называем опытом и доверительными отношениями, которые мы имеем по всему миру», — сказал Кушнер.

Известно, что зять Трампа не получает зарплату от Белого дома за свою консультативную работу, которую он выполняет как частное лицо.

Советник Белого дома Дэвид Уоррингтон заявил, что усилия Кушнера для Трампа «осуществляются в полном соответствии с законом».

«Учитывая, что Джаред Кушнер сыграл решающую роль в усилиях, которые привели к историческим соглашениям Авраама и другим дипломатическим успехам в первой администрации Трампа, президент попросил господина Кушнера быть доступным, когда президент участвует в аналогичных усилиях, направленных на установление мира в мире», — говорится в заявлении Уоррингтона, в котором он вспомнил усилия Трампа во время первого срока, которые нормализовали отношения между Израилем и несколькими арабскими странами.

Как сообщалось ранее, в эти выходные Кушнер и Уиткофф принимали российского переговорщика Кирилла Дмитриева в Майами для переговоров относительно последних предложений о прекращении войны России в Украине. Спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что американский бизнесмен Стив Уиткофф совершил стремительный дипломатический взлет, несмотря на отсутствие опыта в геополитике, не благодаря личной поддержке Дональда Трампа, а из-за желания президента РФ Владимира Путина.