Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном: Россия теряет Южный Кавказ — Reuters
Соглашение будет предусматривать создание коридора через Армению под названием TRIPP, а США получат эксклюзивные права на развитие и контроль маршрута.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа подпишут в США мирное соглашение, которое станет важным шагом к урегулированию продолжительного конфликта между двумя странами.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации агентства, подписание состоится в Белом доме. Стороны заключат рамочную сделку, направленную на достижение «конкретного пути к миру».
Один из ключевых разделов документа касается стратегического транзитного коридора, который проляжет через Армению и соединит азербайджанский анклав Нахичевань с остальной территории Азербайджана.
В рамках договоренностей Армения, как ожидается, предоставит США исключительные специальные права на развитие этого коридора, который получит название Маршрут Трампа для международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).
Важно, что маршрут будет функционировать согласно армянскому законодательству. США, в свою очередь, передадут права на реализацию проекта в субаренду международному консорциуму, отвечающему за строительство инфраструктуры и дальнейшее управление.
Кроме того, в рамках подписания мирного соглашения лидеры Армении и Азербайджана намерены обратиться с официальным запросом о роспуске Минской группы ОБСЕ, созданной в 1999 году для посредничества в карабахском конфликте. Эту группу сопредседателивали Франция, Россия и США.
По оценкам американских чиновников, подписание соглашения в Вашингтоне может открыть путь для присоединения Азербайджана к Авраамским соглашениям — инициативе по нормализации отношений между Израилем и рядом мусульманских стран, начатой администрацией Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились из-за краха влияния Кремля на Кавказе.
