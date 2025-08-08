ТСН в социальных сетях

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном: Россия теряет Южный Кавказ — Reuters

Соглашение будет предусматривать создание коридора через Армению под названием TRIPP, а США получат эксклюзивные права на развитие и контроль маршрута.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ильхам Алиев и Никол Пашинян

Ильхам Алиев и Николай Пашинян / © press-centr.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа подпишут в США мирное соглашение, которое станет важным шагом к урегулированию продолжительного конфликта между двумя странами.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, подписание состоится в Белом доме. Стороны заключат рамочную сделку, направленную на достижение «конкретного пути к миру».

Один из ключевых разделов документа касается стратегического транзитного коридора, который проляжет через Армению и соединит азербайджанский анклав Нахичевань с остальной территории Азербайджана.

В рамках договоренностей Армения, как ожидается, предоставит США исключительные специальные права на развитие этого коридора, который получит название Маршрут Трампа для международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).

Важно, что маршрут будет функционировать согласно армянскому законодательству. США, в свою очередь, передадут права на реализацию проекта в субаренду международному консорциуму, отвечающему за строительство инфраструктуры и дальнейшее управление.

Кроме того, в рамках подписания мирного соглашения лидеры Армении и Азербайджана намерены обратиться с официальным запросом о роспуске Минской группы ОБСЕ, созданной в 1999 году для посредничества в карабахском конфликте. Эту группу сопредседателивали Франция, Россия и США.

По оценкам американских чиновников, подписание соглашения в Вашингтоне может открыть путь для присоединения Азербайджана к Авраамским соглашениям — инициативе по нормализации отношений между Израилем и рядом мусульманских стран, начатой администрацией Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились из-за краха влияния Кремля на Кавказе.

Мы ранее информировали, что Азербайджан больше не зависит от России, поэтому Москва не сможет влиять на Баку.

