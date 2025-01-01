Мирное соглашение между Россией и Украиной и политика Трампа: FT опубликовало прогноз на 2025 год

Прогноз от Financial Times на 2025 год предусматривает несколько важных событий на мировой арене.
Экономическая стратегия нового президента США Дональда Трампа может привести к росту инфляционного давления, Россия и Украина заключат мирное соглашение, а цена биткоина достигнет $200,000.
Издание Financial Times опубликовало свой прогноз на 2025 год. Вот основные вопросы и ответы:
Будет ли мирное соглашение между Украиной и Россией?
"Да. Но для этого президент США заставит Москву серьезно сесть за стол переговоров через угрозы усиления санкций и увеличения поддержки Киева. Владимир Зеленский согласится на де-факто, но не де-юре российский контроль над оккупированными территориями с некоторыми обменами земель, в обмен на гарантии безопасности от ЕС и США. Присоединение Украины к НАТО отложится. Путин будет надеяться на потерю решимости Европы", - отметили в прогнозе Financial Times.
Развяжет ли Дональд Трамп полномасштабную тарифную войну?
"Вероятно, да. Он может ввести 10% тарифы на по меньшей мере половину импорта США, в частности на товары из Китая", - спрогнозировало издание.
Снизятся ли процентные ставки в США до конца года?
"Нет. Экономическая политика Трампа может усилить инфляционное давление, заставляя Федеральный резерв удерживать ставки", - считают в Financial Times.
Останется ли Эммануэль Макрон президентом Франции?
"Да. Но политический кризис из-за потери парламентского большинства ослабляет его позиции", - отметили в прогнозе Financial Times.
Потеряют ли лидерские позиции крупные технокомпании (Alphabet, Apple, Tesla и т.д.)?
"Нет. Но их рост будет ограничен из-за чрезмерных капитальных инвестиций и разочарования в искусственном интеллекте", - спрогнозировало издание.
Снизятся ли экспортные цены Китая?
"Да. Китайские компании усилят конкуренцию, что повлияет на глобальные рынки", - отметили в прогнозе.
Рассорится ли Илон Маск и Дональд Трамп?
"Нет. Маск останется на стороне Трампа ради выгоды для своих компаний" - считают в Financial Times.
Ослабит ли Германия свои "долговые тормоза"?
"Да. Расходы на оборону и стагнация экономики заставляют правительство пересмотреть политику", - отметили в прогнозе Financial Times.
Упадет ли рынок облигаций?
"Нет. Хотя риски остаются, США избегают финансового краха", - спрогнозировало издание.
Снизятся ли выбросы углерода в Китае?
"Нет. Несмотря на прогресс в возобновляемой энергетике, экономическое стимулирование увеличит спрос на энергию", - считают в Financial Times.
Повысит ли правительство Великобритании налоги?
"Нет, по крайней мере временно. Но обязательства могут стать проблемой из-за нехватки средств", - отметили в прогнозе Financial Times.
Напомним, разведка США сделала прогноз на 2025 год.
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