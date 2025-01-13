Мирные переговоры и окончание войны в Украине: о чем говорят на Западе

Некоторые аналитики не исключают возможности переговоров в первой половине 2025 года.

Все больше мировых политиков обсуждают тему мирных переговоров с Россией и прекращение огня на фронте.

Разговоры о мирном соглашении участились после избрания Дональда Трампа президентом США. В частности, он заявлял, что прекратит конфликт в кратчайшие сроки.

Большое любопытство у общества вызвало его заявление о подготовке к встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

ТСН.ua собрал сведения о том, что западные медиа пишут о вероятном завершении войны в Украине.

Когда могут состояться переговоры

Одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN отмечает, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года, независимо от того, кто победит на выборах в США.

Работающий в России корреспондент Sky News Ивор Беннетт заявил, что вероятно, боевые действия в Украине окончательно прекратятся в 2025 году. До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине.

"Я предполагаю, что война в Украине закончится в 2025 году. Или, возможно, вернее: боевые действия прекратятся и конфликт будет заморожен", – отметил он.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина будет вести переговоры с РФ только при определенных условиях: это юридическая база и принуждение России как агрессора на базе международного права.

Президент Украины Владимир Зеленский также начал заявлять о готовности к переговорам по прекращению войны, сообщает The Washington Post. В частности, отметили, что Украине необходимы гарантии долгосрочной безопасности.

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В издании добавили, что некоторые политики "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году. Это связано с тем, что разговоры о мирном соглашении участились после избрания Трампа.

В свою очередь, по мнению западных экспертов, заключение соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией может стать для Владимира Путина трудным, но разумным шагом. Это может обеспечить России независимость и восстановить ее отношения с западными странами, пишет New York Post.

Формат предстоящих переговоров

Среди западных политиков идут оживленные обсуждения о формате будущих переговоров и кто сможет сесть за стол.

Европейские дипломаты отмечают, что пока конкретных планов на бумаге пока нет. Однако ситуация может измениться после инаугурации Трампа.

Большинство лидеров ЕС четко дали понять, что хотят избежать ограниченного форума в стиле "Минская", исключившего широкий спектр интересов во всем блоке.

Европейцы в контактах с окружающими Трампа настаивают на необходимости продления американской военной помощи для усиления позиции Украины на переговорах, евродипломаты говорят, что для них остается непонятным, будет ли продолжаться формат "Рамштайн" под руководством США, и будут ли они вынуждены перейти к коалиции под руководством Европы .

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что любое развязывание войны, которую развязала Россия, должно привлекать Украину и отдавать приоритет ее интересам, передает NV.

По его словам Австрия как нейтральная страна может служить местом для потенциальных мирных переговоров.

В статье Euractiv отмечают, что украинское руководство опасается, что скорое прекращение огня или мирное соглашение, о котором неоднократно говорили Трамп и его окружение, может иметь высокую цену. Президент Украины отвергает любой быстрый поворот за стол переговоров.

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По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, лидеры ЕС также убеждены, что для Трампа будет "почти невозможно" исключить Европу из решений по Украине.

Ключевую обеспокоенность среди дипломатов ЕС вызывает сценарий, при котором Трамп будет склонен вести двусторонние переговоры с Путиным из-за глав европейцев.

По словам информированных официальных лиц, после победы на выборах в ноябре 2024 года Трамп дал сигнал и Зеленскому, и Макрону, что европейцы будут ответственны за надзор и обеспечение будущего прекращения огня в Украине.

Как нужно говорить с Кремлем

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью NPR рассказал, что Путин очень верит в контроль и устрашение. К такому выводу он пришел после 20-летнего опыта общения с кремлевским диктатором.

“У меня, конечно, есть продолжительный опыт работы с Путиным и взаимодействия с ним. Я думаю, что он очень верит в контроль и устрашение. Он очень подозрительно относится к окружающим и всегда ищет уязвимые места, которыми может воспользоваться”, – подчеркнул он.

По мнению Бернса, новой администрации Дональда Трампа, готовясь к переговорам по Украине, следует думать о том, как обеспечить достаточно рычагов влияния, чтобы эти переговоры происходили не только на условиях Путина.

Директор ЦРУ считает, что для того, чтобы Путин не имел возможности использовать слабости Украины, нужно и дальше заставлять Россию испытывать огромные затраты.

Переговоры Путина и Трампа

Недавно Дональд Трамп заявил о возможных переговорах с кремлевским диктатором.

"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", – сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. По информации Reuters, в настоящее время дата встречи неизвестна.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Также он добавил, что для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

"Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не нужно", — заявил Песков.

Жесткие условия Кремля

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль будет вести переговоры с Трампом без каких-либо "предварительных условий". Впрочем, Москва отмечает, что их переговорная позиция остается неизменной.

Как отмечают в ISW, Путин якобы открыт для контактов с международными лидерами и что "никаких условий для этого (контакта) не требуется".

Тем не менее, представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по отношению к Украине, которую Путин четко определил в июне 2024-го и повторил в декабре во время "прямой линии".

Тогда речь шла о требовании РФ заменить президента Владимира Зеленского и его правительство под видом "денатификации", провести демилитаризацию и уступить Россию значительные части территории на востоке и юге Украины, включая территории, которые РФ пока не оккупировала.

Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом по прекращению войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

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К такому выводу аналитики пришли на основе анализа публикации Financial Times (FT) от 10 января, в которой бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и другой источник рассказали, что Путин на любых подобных переговорах будет сохранять свои довоенные требования по предотвращению вступления Украины в НАТО и принуждению блока вывести военные контингенты из стран Восточной Европы

Аналитики констатируют, что требования Путина с декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО".

В Институте отмечают, что это означает полную капитуляцию Украины. Никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается преданным этим требованиям – независимо от "желания" Кремля вести переговоры с западными лидерами.

По данным Fox News, Кремль выдвигает для возможных переговоров о завершении войны против Украины следующие условия:

признание Россией оккупированных территорий, включая Крым;

юридические гарантии нейтрального статуса Украины без перспектив вступления в НАТО;

снятие западных санкций;

прекращение какой-либо поддержки Украины со стороны Запада.

Это может осложнить поиск компромиссов для команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Быстрого окончания войны не будет

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, быстрого и легкого решения о завершении войны в Украине не будет, передает BFMTV. Об этом говорилось на фоне предварительных заявлений американского президента Дональда Трампа по поводу завершения войны за сутки.

По мнению Макрона, только Украина должна "вести реалистические дискуссии по территориальным вопросам".

Между тем, США, по словам президента Франции, должны помочь европейцам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров.

"А европейцы должны построить гарантии безопасности для Украины, что и будет их первоочередной обязанностью", – заявил Макрон.

Он также добавил, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев, а "доверие" к Западу будет "взорвано", если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Гарантии безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что позиция Украины в Курской области критически важна для любых будущих переговоров, сообщает Barron's.

Блинкен отметил, что администрация президента США Джо Байдена, передавшая Киеву безопасность на миллиарды долларов после российского вторжения 2022 года, хочет убедиться, что "Украина имеет сильнейшую руку для игры".

"Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры", – сказал госсекретарь США.

Он отметил, что даже если бы переговоры состоялись, Украине все равно потребовались бы "адекватные гарантии безопасности" против президента России Владимира Путина.

"В какой-то момент будет прекращение огня. По мнению Путина, это не будет "конец игры". Его имперские амбиции остаются, и он будет пытаться отдохнуть, переоборудоваться и, наконец, снова атаковать", — акцентировал Блинкен, призвав к "адекватному сдерживанию, чтобы он этого не сделал".

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие сценарии завершения войны обсуждают.

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