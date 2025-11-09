Военные Пакистана / © Associated Press

Реклама

Представитель Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном закончились безрезультатно.

Об этом информирует Reuters.

По словам Муджахида, причиной провала переговоров стало требование Исламабада, чтобы афганская сторона взяла на себя ответственность за внутреннюю безопасность Пакистана. Он подчеркнул, что это требование превышает «возможности» Афганистана.

Реклама

В то же время представитель Талибана подчеркнул, что режим прекращения огня остается в силе.

«Установленное перемирие до сих пор не нарушалось с нашей стороны и будет соблюдать в дальнейшем», — заявил Муджахид.

В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф подтвердил, что мирные переговоры в Стамбуле, призванные предотвратить новые пограничные столкновения, завершились без успеха.

Он отметил, что, несмотря на провал диалога, Пакистан будет сохранять режим перемирия, пока не произойдет нападение со стороны Афганистана.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил свое участие в урегулировании напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

Мы ранее информировали, что Пакистан и Афганистан достигли договоренности о перемирии после интенсивных боевых действий и вновь обостривших напряжение между соседними странами авиаударов.