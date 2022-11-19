Мирные переговоры с Россией: в Офисе президента ответили, было ли официальное обращение Кремля

Первый шаг к переговорам – вывод войск с территории Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что российские власти официально не обращались к Украине по поводу мирных переговоров.
Об этом глава ОП сказал для The Guardian.
"У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", – заявил Ермак.
Он в очередной раз подчеркнул, что переговоры Украины и России невозможны до тех пор, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не выведет свои войска из Украины.
"Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны — это вывести все российские войска с территории Украины", — подчеркнул Ермак.
Переговоры о мире между Россией и Украиной
В последнее время в Кремле обвиняют Украину "в отсутствие диалога". Мол, могут достичь целей "спецоперации" мирным путем. Такие заявления начались на фоне поражений на поле боя.
Президент Владимир Зеленский отмечает: первым шагом к переговорам со страной-агрессорской Россией должен быть выход оккупационных войск с нашей территории. Кроме того, в Москве должны изменить свою риторику. В частности, признать себя оккупантами.
Тем временем в Госдепе призвали РФ немедленно вывести войска из Украины. Там убеждены, что несмотря на зверства и подлую тактику РФ не сможет одержать победу.
Читайте также: