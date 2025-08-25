Мирные переговоры Трампа: 4 сценария развития ситуации в Украине от BILD

Трамп Путин, Зеленский, Трамп Путин / © ТСН.ua

После двух саммитов по Украине на Аляске и в Вашингтоне шеф-редактор немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер очертил четыре возможных сценария развития конфликта, включая продолжение войны, мирные инициативы, новые санкции и поставки Украине современного вооружения.

Об этом сообщает BILD.

По словам советника президента Украины, сейчас наиболее вероятным является сценарий продолжения войны, поскольку Россия не демонстрирует готовности к серьезным переговорам. «Мы не увидели никакой готовности России серьезно вести переговоры — что должно измениться?» — отметил он по итогам двух саммитов. Европейские правительственные инсайдеры также считают этот сценарий наиболее реалистичным.

Второй сценарий — мирное урегулирование с участием президента США Дональда Трампа — пока выглядит маловероятным. Российская сторона не согласовала ни одну инициативу Трампа и настаивает на включении всего Донбасса в состав РФ. Один дипломат ЕС сообщил BILD: «Все, что мы слышим от российской стороны — это их стремление завоевать Донбасс любой ценой, даже если это продлится еще годы». Из-за оборонительных укреплений ВСУ российская победа в Донбассе возможна только после трех-четырех лет тяжелых боев с большими потерями. Только в случае компромисса по Донбассу, например, заморозки линии фронта, мир станет реальным.

Третий сценарий предполагает применение жестких санкций против России со стороны США. Дональд Трамп неоднократно угрожал введением дополнительных санкций, включая вторичные санкции против стран, которые продолжают вести нефтегазовый бизнес с РФ. Это могло бы нанести серьезный удар по экономике Кремля, но также могло иметь последствия для экономики США. Инсайдер из окружения Трампа сообщил: «Санкции все еще возможны, если Путин откажется от переговоров». Однако многие европейские наблюдатели сомневаются, что Трамп серьезно применит такие меры, напоминая его предыдущие отступления. Один европейский дипломат заметил: «Если бы Трамп хотел ввести санкции, он должен был сделать это сразу после отказа Путина от двухсторонней встречи с Зеленским». Кажется, Трамп пока надеется на проведение встречи.

Четвертый сценарий — поставка Украине нового вооружения в случае, если Россия не пойдет на уступки. Речь идет о дальнобойных ракетах, финансирование которых могут осуществить другие страны НАТО. Политолог Клаудия Майор отметила: «Запад мог бы предоставить украинцам крылатые ракеты и сообщить россиянам: каждые две недели будет выходить из строя очередной завод, пока вы не согласитесь на перемирие». Украина также пытается оказать давление собственными средствами. В частности, речь идет о новой ракете «Фламинго». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: «Это на данный момент наша самая успешная ракета — она может летать на 3000 километров». По его словам, массовое производство «Фламинго» может начаться к концу этого года или в начале следующего.

Напомним, ранее мы писали о том, что для завершения войны решающую роль должны играть переговоры между лидерами Украины и России, однако Москва делает все, чтобы они не состоялись.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует участвовать в первой встрече Зеленского и Путина, отметив, что между ними непростые отношения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такая встреча пока не запланирована из-за отсутствия готовой повестки дня.