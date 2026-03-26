Переговорщики из США, России и Украины провели три раунда встреч в течение зимы. Однако пока процесс поставлен на паузу, и неизвестно, состоятся ли новые раунды диалога.

Президент Финляндии Александр Стубб озвучил основные причины дипломатического торможения в издании VG.

По словам финского лидера, сейчас есть два возможных объяснения того, почему у диалога нет продолжения.

Это может быть связано с войной в Иране, которая отвлекает много внимания от войны в Украине. Но это также может быть остановкой переговоров, поскольку они достигли конца переговорного пути и не двигаются вперед», — рассказывает Стубб.

Территории и нежелания России идти на мир

Комментируя усилия американской стороны, президент Финляндии отметил, что переговорщики от США сделали все возможное. Главным камнем преткновения остается территориальный вопрос.

«Большинство из этого сейчас зависит от одной темы: Донецка и территории. Но большая проблема здесь в том, что я не думаю, что Россия хочет мира», — заявил Стубб.

На вопрос журналистов о том, что произойдет в случае окончательного срыва переговоров, он подчеркнул необходимость кардинальных действий со стороны Запада: важнейшим шагом в будущем должно стать усиление давления на Россию.

Впрочем, ситуацию усложняет глобальная геополитика.

«К сожалению, из-за войны войны в Иране и решения американцев ослабить санкции на продажу российской нефти, дела обстоят не так, как мы хотим», — добавил президент Финляндии.

На фоне этих событий Европа вынуждена брать на себя все большую ответственность. Вопросы гарантий безопасности для Украины станут одной из ключевых тем на встрече высших лидеров стран JEF (Северная Европа, Балтия, Великобритания и Нидерланды), к которой в цифровом формате также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, способна ли любая европейская страна возглавить новые переговоры, Стубб выразил сдержанный оптимизм.

«По крайней мере, у нас есть с чего начать, и у меня нет ответа на то, что будет дальше. Мы хорошо понимаем переговорную тактику россиян, и я считаю, что украинцы доверяют европейским странам, стремящимся максимально поддерживать их», — отметил он.

Стубб также подчеркнул, что позиция Европы значительно усилилась по сравнению с прошлым годом: «Европа сейчас находится в лучшем положении. Мы отвечаем за всю экономическую и военную поддержку Украины. Мы разрешили Украине производить больше военных материалов для собственного использования. А год назад никаких переговоров не было. Но как это будет дальше, я сейчас не знаю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности Киева к переговорам по завершению войны, в том числе на уровне лидеров.

В то же время, украинская сторона отмечает, что диалог возможен только без ультимативных условий, противоречащих национальным интересам. В частности, речь идет о требованиях России по выводу украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей, которые Украина контролирует.

По словам президента, Москва пытается влиять на переговорный процесс через международных партнеров, в то же время продолжая военное давление и неся значительные потери на фронте.

Однако в Кремле заявляют, что Россия якобы не отказывается от переговоров по Украине, однако продолжает ведение боевых действий.

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Москва ожидает новый раунд переговоров, который может состояться «при соответствующих условиях». В то же время в России утверждают, что ключевые вопросы, в том числе в отношении территорий, остаются несогласованными.

Также в Кремле традиционно обвиняют Украину в якобы нежелании достичь мира, заявляя о намерении и дальше продолжать войну.