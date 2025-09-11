"Мирные усилия" Трампа: венгерский министр переговорил с Рубио и сделал заявление по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / © Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио получил заверения: президент Дональд Трамп не откажется от своих усилий по прекращению войны в Украине.

Об этом Сийярто сообщил в соцсетях, добавив, что разговор также касался двусторонних отношений и энергетических вопросов.

«Только что провел долгий разговор с госсекретарем Марко Рубио, во время которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительство США. Трамп — единственный лидер, который в силах вернуть мир в Центральную Европу, и, в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твердо поддерживает его миссию», — отметил Сийярто.

По его словам, заверение Рубио о том, что президент Трамп продолжит свои действия, «дает настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец-то может закончиться».

Кроме темы мира в Украине, Сийярто обсудил с госсекретарем энергетическую ситуацию в регионе.

«Я проинформировал его о том, как развивалась инфраструктура в Центральной Европе и насколько инфраструктура определяет вопросы энергоснабжения. География и физические реалии не могут быть проигнорированы, когда мы говорим о вопросах энергоснабжения», — пояснил венгерский министр.

Напомним, палата представителей США приняла оборонный бюджет на 892,6 млрд долларов, что предусматривает повышение зарплат военным и 400 миллионов долларов помощи Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Гегсет заявили, что на оборону выделят рекордный бюджет — триллион долларов. Эта цифра существенно превышает расходы на оборону в $892 млрд, которые запланировал Конгресс США на этот год.