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"Мирный план" Африканского союза: что о нем говорит генсек НАТО Столтенберг

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Мирный план" Африканского союза: что о нем говорит генсек НАТО Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал "мирный план" стран Африки / Фото: Associated Press

Политик из ЮАР заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя "план" стран Африки по окончании войны в Украине, подчеркнул, что мир должен быть справедлив.

Об этом пишет Welt.

"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украину, тем лучшие карты у нее будет за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", — сказал он, предупредив от спешки в вопросе мирных переговоров между Украиной и РФ.

Как передают пропагандисты Кремля, якобы глава комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО, поскольку "президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не может принять важное решение без одобрения. Североатлантического альянса".

10 основных пунктов "мирного плана" Африканского союза

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных пунктов мирного плана Африканского Союза по поводу украинско-российской войны. Среди них:

  • переговоры,
  • дипломатия,
  • деэскалация конфликта,
  • необходимость гарантий безопасности для всех стран,
  • РФ и Украины должны обеспечить движение зерновых и удобрений,
  • решение гуманитарных вопросов,
  • обмен пленными, включает возвращение украинских детей,
  • послевоенное восстановление Украины,
  • Украина должна и дальше взаимодействовать со странами Африки.

Между тем, в ЕС подчеркнули, что "мирный план" африканских лидеров не должен предусматривать заморозку войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
310
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