Политик из ЮАР заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя "план" стран Африки по окончании войны в Украине, подчеркнул, что мир должен быть справедлив.
Об этом пишет Welt.
"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украину, тем лучшие карты у нее будет за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", — сказал он, предупредив от спешки в вопросе мирных переговоров между Украиной и РФ.
Как передают пропагандисты Кремля, якобы глава комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО, поскольку "президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не может принять важное решение без одобрения. Североатлантического альянса".
10 основных пунктов "мирного плана" Африканского союза
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных пунктов мирного плана Африканского Союза по поводу украинско-российской войны. Среди них:
- переговоры,
- дипломатия,
- деэскалация конфликта,
- необходимость гарантий безопасности для всех стран,
- РФ и Украины должны обеспечить движение зерновых и удобрений,
- решение гуманитарных вопросов,
- обмен пленными, включает возвращение украинских детей,
- послевоенное восстановление Украины,
- Украина должна и дальше взаимодействовать со странами Африки.
Между тем, в ЕС подчеркнули, что "мирный план" африканских лидеров не должен предусматривать заморозку войны в Украине.
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