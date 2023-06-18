"Мирный план" Африканского союза: что о нем говорит генсек НАТО Столтенберг

Политик из ЮАР заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя "план" стран Африки по окончании войны в Украине, подчеркнул, что мир должен быть справедлив.

Об этом пишет Welt.

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"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украину, тем лучшие карты у нее будет за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", — сказал он, предупредив от спешки в вопросе мирных переговоров между Украиной и РФ.

Как передают пропагандисты Кремля, якобы глава комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО, поскольку "президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не может принять важное решение без одобрения. Североатлантического альянса".

10 основных пунктов "мирного плана" Африканского союза

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных пунктов мирного плана Африканского Союза по поводу украинско-российской войны. Среди них:

переговоры,

дипломатия,

деэскалация конфликта,

необходимость гарантий безопасности для всех стран,

РФ и Украины должны обеспечить движение зерновых и удобрений,

решение гуманитарных вопросов,

обмен пленными, включает возвращение украинских детей,

послевоенное восстановление Украины,

Украина должна и дальше взаимодействовать со странами Африки.

Между тем, в ЕС подчеркнули, что "мирный план" африканских лидеров не должен предусматривать заморозку войны в Украине.

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