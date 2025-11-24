"Мирный план" для Украины: Рютте заявил, что 28 пунктов документа помогли сдвинуть переговоры

Марк Рютте / © Associated Press

Во время встречи украинской и американской делегаций, состоявшейся 23 ноября 2025 года в Женеве, обсуждался 28-пунктовый «мирный план» для завершения войны в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что, хотя некоторые положения плана нуждаются в детальной проработке, он уже стал эффективной основой для сближения позиций Украины и США.

Об этом Рютте сказал в интервью «Радио Свобода».

«Предстоит еще много работы, но вчерашняя встреча была очень успешной. План помог побуждать две стороны к настоящему диалогу», — отметил Рютте.

Он добавил, что не стоит оценивать каждый пункт в отдельности, однако, как базовый документ, мирный план выполнил свою цель — создать условия для конструктивного обсуждения ключевых шагов по прекращению конфликта.

