"Мирный план" для Украины: Рютте заявил, что 28 пунктов документа помогли сдвинуть переговоры

28-пунктовый «мирный план» стал основой для успешной встречи украинской и американской делегаций в Женеве 23 ноября 2025 года, считает Рютте.

Марк Рютте / © Associated Press

Во время встречи украинской и американской делегаций, состоявшейся 23 ноября 2025 года в Женеве, обсуждался 28-пунктовый «мирный план» для завершения войны в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что, хотя некоторые положения плана нуждаются в детальной проработке, он уже стал эффективной основой для сближения позиций Украины и США.

Об этом Рютте сказал в интервью «Радио Свобода».

«Предстоит еще много работы, но вчерашняя встреча была очень успешной. План помог побуждать две стороны к настоящему диалогу», — отметил Рютте.

Он добавил, что не стоит оценивать каждый пункт в отдельности, однако, как базовый документ, мирный план выполнил свою цель — создать условия для конструктивного обсуждения ключевых шагов по прекращению конфликта.

Напомним, ранее Марк Рютте высоко оценил результаты встречи в Женеве, где обсуждался предложенный США мирный план для окончания войны в Украине. По его мнению, переговоры были «очень успешными» и этот план будет продвигаться дальше.

