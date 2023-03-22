"Мирный план" Китая: Пекин в интересах Путина хочет "заморозить" войну и посадить Украину за стол переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен фактически сказал о недопустимости "заморозки" войны в Украине. В то же время Китай, поддерживающий Россию, предлагает именно "заморозить" войну на время, пока армия РФ перегруппируется, накопит силы и с новыми мощностями ударит снова.

В интервью ТСН.ua исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта отметил, что большинство пунктов этого плана были опубликованы еще в феврале и марте 2022 года в различных официальных китайских документах.

"Позже был ряд заявлений китайской стороны на разных площадках. Поэтому на тот момент эта позиция Китая относительно так называемого украинского кризиса выглядела просто как какой-то дипломатический шаг. Это не приводило к конкретным действиям. После того как была опубликована эта позиция из 12 пунктов, мы увидели, что Китай очень интенсивно пытался и пытается ее продвигать в своих международных отношениях", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в поддержку документа уже выступили РФ, Иран, Беларусь, Венгрия, Казахстан и другие страны, поэтому Китай использует этот документ для более широкой стратегии.

"Вопрос в том, чтобы понять, в чем на самом деле заключается его замысел — использует ли Китай этот документ просто как способ продемонстрировать свою дипломатическую позицию или на самом деле преследует цель. Кроме этого мы видели, что во время встречи Путина и Си Цзиньпина Китай снова говорил о мирных переговорах и инициативах Кроме того, мы зафиксировали, что до самой встречи китайская сторона интенсивно продвигала необходимость так называемых мирных переговоров на разных площадках, пытаясь выяснить, готова ли Украина к ним, а также очень интенсивно продвигала необходимость сесть за стол переговоров", — сказал Пойта.

Он отметил, что аргументация Украины о ненадлежащих условиях для этих переговоров, о том, что Россия не отвергла свои стратегические задачи для уничтожения Украины, недопустимость мирных переговоров, если существуют оккупированные территории, что для РФ это способ получения оперативной паузы, закрепление там и восстановление своей военной кампании впоследствии на китайскую сторону не подействовала.

"Соответственно мы заключили, что, очевидно, китайская сторона получила задачу от своего руководства как можно интенсивнее продвигать именно эти так называемые мирные переговоры. Поэтому на данный момент мы можем сделать вывод о том, что этот так называемый "мирный план" является попыткой Китая. посадить Украину за стол переговоров, но не в целях мира, а в целях достижения прекращения огня для того, чтобы дать возможность РФ закрепиться на оккупированных территориях и соответственно продолжить войну против Украины", — считает эксперт.

По его словам, остается вопрос: что будет делать Китай, если Украина откажется от выполнения так называемого китайского "мирного плана".

"Пока мы видим все признаки того, что Украина отказывается от него и будет выполнять свой план Зеленского из 10 пунктов", — добавил Пойта.

Между тем, глава КНР Си Цзиньпин использовал два дня переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы продемонстрировать коалицию с Россией против США.

Также существует мнение, что Си Цзиньпин допустил очень серьезную ошибку в отношении Путина. По словам экспертов, глава КНР "назначил Путина на шестилетнее княжение в Московии еще с 24 до 30 года".

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