"Мирный план" Китая по окончанию войны: Путин впервые публично прокомментировал инициативы Пекина

Путин уверен, что Киев и западные союзники со временем согласятся на "мирный план" Китая.

Российский преступник Владимир Путин заявил, что так называемый "мирный план" Китая может быть взят за основу для заключения будущего мирного договора с Украиной.

Об этом он сказал по итогам второго дня переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, передают российские пропагандистские СМИ.

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Президент выразил уверенность, что якобы Киев и западные союзники со временем согласятся на "мирные инициативы" Китая.

"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", — цитируют кремлевские СМП диктатора.

Также он добавил, что во время разговора с ним Си "уделил много внимания мирным инициативам Китая".

"Мирный план" Китая: что скрывается под ним

Перед годовщиной вторжения Путина в Украину власти Китая показали свой "мирный план" по окончанию войны. Он содержит 12 принципов. Впрочем, само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Пекин призвал:

к прекращению огня и боевых действий,

все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора,

все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие,

к прекращению введения односторонних санкций,

к избеганию дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля,

к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной,

к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран,

международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта,

к противодействию применению или угрозе применения ядерного оружия,

к урегулированию гуманитарного кризиса и предотвращению его разрастания.

Украинская сторона отметила, что мирный план Китая не содержит логики. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что эти инициативы — "это поражение Украины и заморозка войны".

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