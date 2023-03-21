Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мирный план" Китая по окончанию войны: Путин впервые публично прокомментировал инициативы Пекина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
5602
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мирный план" Китая по окончанию войны: Путин впервые публично прокомментировал инициативы Пекина

Фото: Associated Press

Путин уверен, что Киев и западные союзники со временем согласятся на "мирный план" Китая.

Российский преступник Владимир Путин заявил, что так называемый "мирный план" Китая может быть взят за основу для заключения будущего мирного договора с Украиной.

Об этом он сказал по итогам второго дня переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, передают российские пропагандистские СМИ.

Президент выразил уверенность, что якобы Киев и западные союзники со временем согласятся на "мирные инициативы" Китая.

"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", — цитируют кремлевские СМП диктатора.

Также он добавил, что во время разговора с ним Си "уделил много внимания мирным инициативам Китая".

"Мирный план" Китая: что скрывается под ним

Перед годовщиной вторжения Путина в Украину власти Китая показали свой "мирный план" по окончанию войны. Он содержит 12 принципов. Впрочем, само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Пекин призвал:

  • к прекращению огня и боевых действий,
  • все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора,
  • все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие,
  • к прекращению введения односторонних санкций,
  • к избеганию дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля,
  • к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной,
  • к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран,
  • международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта,
  • к противодействию применению или угрозе применения ядерного оружия,
  • к урегулированию гуманитарного кризиса и предотвращению его разрастания.

Украинская сторона отметила, что мирный план Китая не содержит логики. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что эти инициативы — "это поражение Украины и заморозка войны".

Секрет раскрыты: эксклюзивные подробности спецоперации на "Азовстале"

Секрет раскрыты: эксклюзивные подробности спецоперации на "Азовстале"

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5602
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация