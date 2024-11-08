Мирный план США: аналитик рассказал, планирует ли Трамп прекратить военную помощь Украине

Дональд Трамп может попытаться приостановить военные действия в Украине, отметил Александр Кочетков.
Дональд Трамп не прекратит военную помощь Украине
Такое мнение высказал аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.
По словам аналитика, новоизбранный президент США может попытаться приостановить военные действия в Украине.
"В большей степени этим будет заниматься госсекретариат Соединенных Штатов Америки, и помощник по Национальной безопасности. За их заявлениями нам потребуется следить", – отметил он.
По данным СМИ, советники Дональда Трампа выдвинули разные версии плана по фактической заморозке линии фронта в Украине.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно проведет разговор с российским диктатором Путиным. Также Трамп подтвердил, что уже разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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