"Мирный план" США: какой месседж послали Трамп и Путин Украине

Президет России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин заявили, что Украина должна согласиться на их совместный «мирный план» до четверга, иначе последствия для Киева будут фатальными.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Президент США назвал установленный срок «уместным», после того как его администрация пригрозила прекратить военную помощь и передачу разведданных, если Киев не примет предложенные условия.

Путин, в свою очередь, заявил, что «Украина и ее европейские союзники до сих пор мечтают» о победе над Россией на поле боя, и предупредил, что российская армия захватит новые территории, если Киев не пойдет на переговоры.

«Если Киев не хочет обсуждать предложения президента Трампа, и отказывается это делать, то он и европейские подстрекатели войны должны понять: события, которые произошли в Купянске, неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта», — заявил Путин.

Европейские лидеры, среди них британский премьер Кир Стармер, в срочном порядке организовали встречу на субботу, чтобы найти альтернативы плану Трампа-Путина, который, по словам дипломатов ЕС, стал для них неожиданностью.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к экстренному звонку с европейскими лидерами.

Опубликованный Telegraph полный текст плана требует от Украины:

отказаться от вступления в НАТО и закрепить это в Конституции;

сократить численность ВСУ до 600 000 военных;

отказаться от Донбасса (Луганской и Донецкой областей), которые признаются де-факто российскими;

согласиться на то, что Крым также остается под российским контролем;

узаконить запрет на размещение сил НАТО в Украине.

Двое украинских чиновников официально назвали документ «ужасным» и «катастрофическим».

План также обязывает НАТО прекратить любое дальнейшее расширение и сесть за стол переговоров с Россией относительно новой архитектуры безопасности в Европе.

Европа не была допущена к переговорам

СМИ сообщают, что США вели тайные переговоры с россиянами без участия Украины и Европы. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил, что такое «отстранение Европы» ведет к откровенной капитуляции Киева.

Европейские дипломаты признались, что узнали детали плана из утечек в медиа.

Между тем 32 посла НАТО на момент публикации документа находились с рабочей поездкой в Финляндской Лапландии — в сауне и ледяных купелях на реке Кеми.

Ключевые позиции ЕС

Перед субботними переговорами Германия заявила, что любое прекращение огня возможно только при условии сохранения линии соприкосновения на момент переговоров и обеспечения боеспособности ВСУ.

Франция подчеркнула: любые решения, касающиеся безопасности Европы или НАТО, могут приниматься только консенсусом союзников.

Восточная Европа отвергает ультиматум

Польша, страны Балтии и другие государства, которые больше всего опасаются российской агрессии, решительно выступили против плана.

