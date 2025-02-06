Мирный план США: представят ли его на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе

На следующей неделе Кит Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. В Bloomberg сообщили, что США намерены представить там мирный план. Это ложная информация.

Об этом сказал специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог.

"И, знаете, лицо, которое представит мирный план, — это президент США, а не Кит Келлог. Мы собираемся довести это до него, помочь ему, довести это до точки, когда он это представит. Но на следующей неделе этой совсем не произойдет", — констатировал представитель.

Он добавил, что предусмотрены "прекрасные дискуссии с высокопоставленными руководителями в европейской среде". Полученные данные будут переданы президенту США.

Ранее Келлог объяснил, почему в Украину поступили не все 174 миллиарда долларов от США. Также он прокомментировал возможность выборов во время войны.

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