Накануне инаугурации на митинге новый президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить старт Третьей мировой войны.

До церемонии он сделал несколько громких заявлений на эту тему и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Конкретики по мирному плану пока нет, а большинство западных медиа устраняет предположения.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Предвыборное обещание

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа. При этом он никогда не уточнял, как он планирует это сделать.

Летом прошлого года на одном из митингов он сказал, что сделает это сразу после победы на выборах. Во время теледебатов с Камалой Гаррис в сентябре он повторил, что завершит войну до того, как станет президентом.

В своих публичных выступлениях Трамп также отмечал, что большой войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом, а его посланник по Украине и России Кит Келлог надеялся найти решение за 100 дней.

Однако сейчас в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидать по крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Как пишет издание The New York Times, 47 президент Америки не выполнил свое предвыборное обещание по прекращению войны за 24 часа, в том числе боевые действия в Украине продолжаются даже после его инаугурации.

"Трамп как кандидат пообещал прекратить конфликт в течение дня после присяги. Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близится к завершению", — говорится в сообщении CNN.

Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства – в том числе путем непосредственного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Встреча Трампа с Путиным

Дональд Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида взвыл, что собирается встретиться с Путиным.

"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", – сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Также он добавил, что для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

Дата встречи пока не известна, но Трамп царит встретиться с кремлевским диктатором "очень быстро" после того, как он вступит в должность. Перед инаугурацией он поручил своим помощникам организовать звонок с Путиным в ближайшие дни.

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Такое распоряжение дал Трамп с целью разговора обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться покончить с войной в Украине, пишет CNN.

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц в эфире ABC News заявил, что сейчас идет подготовка к предстоящим переговорам.

По словам Волца, Трамп считает, что без диалога с Россией достижение мира невозможно, поэтому "планирует работать над этим в ближайшие месяцы".

Сильное соглашение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Трамп сможет заключить "выгодное соглашение" для Украины. Команда Трампа будет работать над созданием сильного мирного соглашения, если украинская сторона этого пожелает, передает NTV.

Ранее Блинкен сообщал, что американское руководство во главе с экс президентом Джо Байденом прилагало усилия для обеспечения сильнейших позиций во внешней политике для последующей администрации Трампа, в частности, в отношении Украины.

В издании The New York Times предположили, что более тяжелая часть любого соглашения – это соглашение о безопасности. Пока нет гарантий, что Путин не использует остановку боевых действий для перевооружения, вербовки и обучения новых сил, уроков на ошибках последних трех лет и повторного вторжения.

Также там добавили, что большинство официальных лиц из команды Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частных беседах, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска примерно на 20 процентах территории Украины, которую она сейчас оккупирует – в пределах подобного перемирия., как была прекращена Корейская война в 1953 году

А прекращение огня может быть обеспечено европейскими миротворческими силами, которые, скорее всего, будут возглавлять силы Британии, Германии и Франции.

Быстрое окончание войны

По словам бывший советник президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Трамп намерен как можно скорее завершить войну в Украине, в то же время ему не особенно важны условия, на которых это произойдет.

По мнению Болтона, РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установлении линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.

"И чем дольше это прекращение огня будет продолжаться – тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной", – предупредил Болтон Трампа.

Впоследствии, в своей колонке для The Telegraph Болтон отметил, что после разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным у президента США может возникнуть желание покинуть эту "войну Байдена", что, в худшем случае, может означать капитуляцию перед максималистскими требованиями России.

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По словам бывшего советника Трампа, любое соглашение, которое будет заключено после переговоров с Россией, должно быть исключительно временным, чтобы сохранить будущее Украины открытым.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал о намерениях новоизбранного президента США быстро закончить войну и заявил, что Трамп пока не знает всех необходимых данных для принятия решений, в том числе разведданных и дипломатической информации. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Le Parisien.

Также он добавил, что мир за счет Украины несправедлив, поскольку это создаст опасный прецедент для других диктаторов.

Три ключевых вопроса

Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп решительно настроен добиться завершения войны, которую против Украины развязала Россия.

По его словам, на пути к прекращению войны в Украине остается три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми в возможных переговорах Украины с РФ:

первый вопрос – кто должен быть за столом переговоров;

второе – как привести их за стол переговоров;

третье – какими должны быть рамки сделки.

По словам американского чиновника, война в Украине "совмещает методы ведения времен Первой мировой", а также несет риски эскалации в Третью мировую, потому что Россия привлекла войска Северной Кореи.

Также Волц отметил, что Зеленский готов сотрудничать с Трампом по окончании войны.

Детали "мирного плана" Трампа

Многие медиа распространяли различные версии "мирного плана" Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

В одном из таких говорилось, что Трамп рассматривал возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

По информации издания The Telegraph, план предусматривает замораживание конфликта по нынешней линии фронта. В обмен на это Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет.

Есть и другие варианты плана. В частности, вице-президент от Трампа Джей Д. Вэнс предлагает оставить России оккупированные территории в обмен на украинский нейтралитет.

Другой план, представленный советниками Трампа Китом Келлогом и Фредом Флейцем, предусматривает сокращение помощи Украине, если она откажется от переговоров.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Киев может согласиться на отсрочку вступления в НАТО в обмен на серьезные гарантии безопасности, подобные американским соглашениям с Южной Кореей и Израилем.

Свою версию мирного плана нового президента США представило издание The Wall Street Journal.

Там отмечают, что Трамп планирует предложить перемирие вдоль текущей линии столкновения, которая проходит через южную и восточную Украину в Курск, где сейчас находятся украинские войска.

"Если план сработает, Россия фактически отдаст 270 квадратных миль собственной территории в обмен на содержание около 20% территории Украины, оккупированных российскими войсками", – пишет The Wall Street Journal.

Согласно сообщениям западных медиа, пока нет конкретного мирного плана у Трампа, он находится на стадии обсуждения с двумя основными параметрами:

замораживание боевых действий по линии фронта;

отказ Украины от членства в НАТО.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Трамп назвал события на украинском фронте "окопной войной времен Первой мировой" и "мясорубкой людей".

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