Некоторые чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность возобновить работу газопровода "Северный поток-2" как часть усилий, направленных на возобновление отношений с Москвой.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные по этому вопросу.

Связи с командой Трампа якобы пытается наладить бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Он лично знаком с российским президентом Владимиром Путиным с тех пор, как нынешний хозяин Кремля был агентом КГБ в Восточной Германии (ГДР).

Варниг продвигает эту идею через американских бизнесменов в рамках усилий, направленных на содействие "прекращению войны" РФ против Украины и углубление экономических связей между Вашингтоном и Москвой.

"План теоретически позволит США получить беспрецедентное влияние на поставку энергоресурсов в Европу, после того как страны ЕС решили прекратить свою зависимость от российского газа после вторжения", — говорится в статье.

Один из собеседников издания утверждает, что консорциум инвесторов уже разработал контуры соглашения с "Газпромом" после возможной отмены санкций.

Financial Times напоминает, что Трамп пообещал углубить экономическое сотрудничество с Россией, если удастся достичь мирного соглашения.

Маттиас Варниг в комментарии FT отрицал переговоры с американскими политиками или представителями бизнеса, в "Газпроме" от комментариев отказались.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по "Северному потоку-2".

Правительство Германии в 2022 году прекратило процедуру лицензирования "Северного потока-2" и не выдало документы, необходимые для его эксплуатации.

Напомним, летом 2024 года в западных СМИ появилась информация, что в Германии установили личность одного из диверсантов, совершившего подрыв газопровода "Северный поток".

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