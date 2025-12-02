Мирный план Трампа напугал всю Европу: какую опасность в соглашении нашли лидеры ЕС

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Европейские страны выражают обеспокоенность тем, что новые усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут привести к соглашению, которое не ослабит Россию и не будет отвечать интересам безопасности Европы.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в столицах стран ЕС опасаются, что любой потенциальный мирный план может не учесть европейских позиций и создать риски для региональной безопасности. Европейские дипломаты также не исключают, что США могут пойти на сближение с Россией, включая экономическое сотрудничество после завершения боевых действий.

Reuters отмечает, что европейское влияние на процесс формирования возможных договоренностей является ограниченным. Представители ЕС не участвовали в переговорах между США и Украиной, которые состоялись во Флориде, и не будут присутствовать на встрече спецпосланника США Стива Виткова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экспертные круги указывают, что в случае реализации соглашения, которое будет предусматривать фактический контроль России над частью оккупированных территорий, это может усилить риски новой агрессии. Европейские чиновники также отмечают, что не видят признаков готовности Москвы завершить вторжение на условиях, которые будут уважать территориальную целостность Украины.

По информации агентства, в Европе также выросли беспокойства относительно будущей роли НАТО, несмотря на то что Трамп подтвердил приверженность статье 5 после обязательств европейских стран увеличить оборонные расходы. Дополнительное беспокойство вызвало решение госсекретаря США Марко Рубио пропустить встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на этой неделе.

ЕС, который предоставил Украине более 180 млрд евро поддержки с 2022 года, также не может согласовать использование замороженных российских активов для финансирования 140-миллиардного займа Киеву. Отдельные европейские страны, в частности Франция и Великобритания, предлагают создать «силу сдерживания» в рамках возможных послевоенных гарантий для Украины, однако эта инициатива имеет ограниченный характер и не может быть реализована без поддержки США.

По словам экспертов, ограниченность европейских возможностей в формировании решений по безопасности объясняется тем, что страны ЕС на протяжении лет недостаточно инвестировали в собственную обороноспособность.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские чиновники и военные блогеры последовательно отвергают мирный план из 28 пунктов и его дальнейшие версии с момента его первой публикации в середине ноября.