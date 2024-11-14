Мирный план Трампа: в Кремле уже паникуют из-за угроз от нового американского президента

В Кремле обеспокоены "позицией силы", которую демонстрирует новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он способен поставить Россию на место.

Такое мнение "24 каналу" высказал российский публицист Ростислав Мурзагулов. Он отметил, что Трамп уже давно начал говорить с Путиным с позиции силы. Чего только стоят его угрозы ударить по Москве, звучавшие несколько лет назад.

Как отметил Мурзагулов, в Кремле отдают себе отчет, что Трамп может начать жестко действовать против них. Там пытаются отбиваться. Российская пропаганда сразу начала распространять грязь против его жены Мелании Трамп.

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Параллельно оккупанты снова поднимали в воздух стратегические бомбардировщики. Но и в этот раз это была только имитация пусков. Путин хочет продемонстрировать, будто у него еще много козырей в рукаве. Но Трамп – не из устрашающих политиков.

"Трамп видит, что его хотят запугать. А он сам любит это делать. Он такой хулиган. У него наконец-то будут эмоции в сторону Путина, которых не хватало. Потому что он слишком прагматично относился к диктатору. При этом Путин сейчас пытается пугать Трампа и Украину тем, что он и так делает. Он уже все карты использовал, кроме ядерного оружия. Трамп спокойно может ему об этом сказать", – отметил Мурзагулов.

Добавим, по данным СМИ, у Трампа пока нет готового "мирного плана" по войне в Украине. Советники предлагают несколько идей. Среди них есть и заморозка боевых действий на нынешней линии столкновения.

Напомним, ранее в администрации российского диктатора Владимира Путина сделали заявление о "готовности" к диалогу с вновь избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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