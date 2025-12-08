"Мирный план уже согласовывают без них": Трамп распространил статью о "бессильных и злых европейцах"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсетях статьей издания New York Post, в которой европейские лидеры обвиняются в блокировании американского мирного плана по Украине.

Дональд Трамп сделал репост статьи Доминика Грина из New York Post.

Автор публикации «Бессильные европейцы могут только злиться, ведь Трамп вполне закономерно отстраняет их от соглашения по Украине», резко критикует позицию ЕС и утверждает, что именно европейцы «не хотят завершения войны на условиях США».

Колумнист Доминик Грин называет реакцию европейских столиц «истерической» и обвиняет их в желании сохранить контроль над 300 млрд. долларов российских активов, замороженных на территории ЕС.

В своем материале на NY Post Грин пишет, что предложенный людьми из окружения Трампа мирный план предусматривает, в частности, сохранение суверенитета Украины, право Киева вступить в ЕС, отказ Украины от членства в НАТО, гарантии безопасности от стран Альянса, посредничество США в диалоге между Россией и НАТО.

В то же время автор одобряет идею передачи России оккупированных территорий и называет их «русскоязычными регионами». Он предлагает, чтобы часть замороженных активов РФ была направлена не только на восстановление Украины, но и совместные инвестиционные проекты с участием США и России.

Европейцев в своем материале Грин высмеивает. В частности, фраза о посредничестве США в диалоге Россия-НАТО представляется с саркастическим описанием: это позволит европейцам «вернуться к важному делу — наполнять кремом выпечку на завтрак и работать по 35 часов в неделю».

Автор также заявляет, что европейские лидеры «скорее примут условия Путина, чем условия Трампа».

«Взрослые согласовали предложение по Украине за спинами европейцев», — пишет он и, называет позицию ЕС «подарком для Путина».

«В России больше пушечного мяса, а Украина зависит от помощи. Если мира не будет, будет война, которую Европа не способна финансировать самостоятельно и которую Украина не сможет выиграть без внешней поддержки», — говорится в статье.

В заключение автор пишет, что «мирный план уже согласовывают без нее», то есть без Европы.

Напомним, мирный план Трампа не был обнародован официально, но по данным СМИ США предусматривает отказ Киева от части территорий в обмен на гарантии безопасности.

Сегодня, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский после завершения многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений, касавшихся именно изменений в так называемом американском мирном плане, роли Китая в войне, гарантий безопасности и т.д.

В то же время политологи назвали громкий «мирный план Трампа», всколыхнувший Украину и Европу, миражом и блефом. Его запустил друг Трампа и его спецпосланник Стив Виткофф, решивший «обыграть» госсекретаря Марко Рубио и показать Трампу, что россияне вроде бы готовы на компромисс. Да, в частности, считает публицист Виталий Портников.