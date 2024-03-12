"Мирный процесс без России не будет функциональным": Эрдоган сказал, когда в Турции будут принимать Путина

Диктатора будут принимать после местных выборов.

Турция продолжит прилагать усилия для обеспечения мира. Там заявили, что мирный процесс без России не будет многофункциональным.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Hürriyet.

"Мы продолжаем наш диалог с обеими странами, нашими соседями Черного моря. На прошлой неделе мы принимали президента Украины Зеленского. После выборов (в Турции – ред.) мы примем президента России господина Путина. Мы работаем для того, чтобы торговля зерном осуществлялась безопасно ", – заметил турецкий лидер.

Напомним, в Турции Зеленский дал имя корвету, изготовленному Турцией для украинского флота.

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