Мирный протест завершился кровавой бойней: в Бейруте убили шесть человек и ранили еще три десятка

Мирный протест завершился кровавой бойней: в Бейруте убили шесть человек и ранили еще три десятка

Люди вышли на митинг против судьи по делу взрыва селитры в местном порту.

В субботу, 14 октября, на улицы столицы Ливана Бейрута вышли сотни людей на митинг. Они протестовали против действий судьи Тарека Битара по делу о прошлогоднем масштабном взрыве селитры в порту. В то же время на улице также вышли неизвестные, которые были против протеста — и начали стрелять в людей. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще три десятка были ранены.

Митингующие уверены, что судья Тарек Битар — предвзятый, поэтому требовали отстранить его от рассмотрения дела. В то же время по мирным протестующим неизвестные открыли огонь — из гранатометов, автоматов, также работали снайперы. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Армия Ливана попросила граждан приостановить митинг и покинуть район стрельбы. А премьер-министр страны Наджиб Микати призвал людей к спокойствию. В своем заявлении президент Ливана Мишель Аун назвал события в Бейруте неприемлемыми. Глава государства призвал граждан соблюдать принципы верховенства закона.

По предварительной информации, украинцев среди убитых и пострадавших нет.

"Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет. Украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам: +961 5921 668", — отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута раздались два взрыва. Тогда погибли по меньшей мере 220 человек, еще шесть тысяч человек были ранены. Волна взрыва была настолько мощная, что разрушения и повреждения произошли в радиусе 10 километров.

Через год после взрывов на улицах Бейрута тысячи людей вышли на протест. Граждане собрались под ливанским парламентом и требовали наказать должностных лиц, ответственных за взрыв, который стал самым страшным бедствием мирного времени в стране.

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