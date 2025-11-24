Мирный процесс в Украине: Мерц назвал условие успеха плана

Мерц о войне РФ против Украины / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что любой план завершения войны между Россией и Украиной нуждается в искренней готовности Кремля к переговорам.

Мерц сделал это заявление на своем аккаунте в X.

Он подчеркнул, что остановить конфликт мгновенно невозможно.

«Мирная инициатива призвана начать процесс. Но для этого Россия должна сесть на стол переговоров. Пока этого не видно, не стоит ожидать ни прогресса, ни мира», — отметил канцлер Германии.

Напомним, ранее Фридрих Мерц говорил, что предпосылок для возвращения России в G7 пока нет. Более того, по его словам, этого никто не желает, кроме США.