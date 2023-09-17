"Миролюбивый" Лукашенко заявил, что не размахивает ни ядерным оружием, ни "Вагнером"

В случае необходимости белорусский диктатор призвал своих сторонников стать "брестской крепостью" и защищать свою землю "до последнего белоруса".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война на территории Беларуси невозможна, потому что белорусы — самая миролюбивая нация в мире, и подчеркнул, что его государство ничем "не размахивает": ни атомным оружием, ни подразделением "Вагнера".

Такое заявление белорусский диктатор сделал в воскресенье, 17 сентября, в речи по случаю так называемого "Дня народного единства", которую цитируют государственные медиа Беларуси.

"Как президент и главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", — утверждал Лукашенко, лицемерно вспомнив о ядерном оружии и российской ЧВК "Вагнер", которой он предоставил убежище на территории Беларуси.

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“Мы – самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — "Вагнером" и т.д. — мы не размахиваем и никому не угрожаем", — уверял он.

В то же время он намекнул на вероятность того, что "не дай бог что-нибудь случится", и объявил, что в таком случае сражаться за свою землю придется до "последнего белоруса".

"Мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, принадлежащую нашим детям", — призвал граждан белорусский диктатор.

Понятно, что вероятная война, по словам Лукашенко, будет проходить "во имя мира", чтобы Беларусь могла развиваться "на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков".

Напомним, в конце августа этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести наемников ЧВК "Вагнер" с территории страны необоснованными и глупыми.

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