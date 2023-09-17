Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Миролюбивый" Лукашенко заявил, что не размахивает ни ядерным оружием, ни "Вагнером"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Миролюбивый" Лукашенко заявил, что не размахивает ни ядерным оружием, ни "Вагнером"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время речи 17 сентября 2023 года / Фото: из соцсетей

В случае необходимости белорусский диктатор призвал своих сторонников стать "брестской крепостью" и защищать свою землю "до последнего белоруса".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война на территории Беларуси невозможна, потому что белорусы — самая миролюбивая нация в мире, и подчеркнул, что его государство ничем "не размахивает": ни атомным оружием, ни подразделением "Вагнера".

Такое заявление белорусский диктатор сделал в воскресенье, 17 сентября, в речи по случаю так называемого "Дня народного единства", которую цитируют государственные медиа Беларуси.

"Как президент и главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", — утверждал Лукашенко, лицемерно вспомнив о ядерном оружии и российской ЧВК "Вагнер", которой он предоставил убежище на территории Беларуси.

“Мы – самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — "Вагнером" и т.д. — мы не размахиваем и никому не угрожаем", — уверял он.

В то же время он намекнул на вероятность того, что "не дай бог что-нибудь случится", и объявил, что в таком случае сражаться за свою землю придется до "последнего белоруса".

"Мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, принадлежащую нашим детям", — призвал граждан белорусский диктатор.

Понятно, что вероятная война, по словам Лукашенко, будет проходить "во имя мира", чтобы Беларусь могла развиваться "на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков".

Напомним, в конце августа этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести наемников ЧВК "Вагнер" с территории страны необоснованными и глупыми.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
279
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация