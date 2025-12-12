Миром распространяется смертоносный грипп: что известно о новом штамме H3N2

Новый штамм гриппа распространяется с огромной скоростью.

Новая волна гриппа, вызванная штаммом H3N2, уже охватила десятки стран. Вирус, испытавший семь мутаций, распространился в более чем 30 странах, что вызывает беспокойство медиков.

Об этом пишет Би-би-си.

Поскольку этот штамм редко встречался раньше, люди обладают недостаточным иммунитетом к нему. В штамме сезонного гриппа H3N2 появились семь мутаций, что повлекло за собой «быстрое увеличение» количества сообщений о мутированном вирусе, говорит профессор Дерек Смит, директор центра эволюции патогенов Кембриджского университета.

«Он почти наверняка охватит весь мир», — сказал он.

«Мы давно не видели такого вируса, эти динамики непривычны», — говорит профессор Никола Льюис, директор Всемирного центра гриппа в Институте Фрэнсиса Крика в Великобритании.

Чем опасен новый штамм гриппа H3N2

Мутация вируса H3N2 значительна, поэтому у большинства населения нет стойкого иммунитета. Это означает, что хотя симптомы могут быть стандартными, заразиться может значительно большее количество людей. Для пожилых и ослабленных лиц этот вирус, как любой грипп, может быть смертельным.

Как себя защитить

Один из лучших способов предотвратить заражение — вакцинироваться от гриппа, хотя имеющиеся вакцины могут не полностью соответствовать мутированному вирусу.

«Хотя такая защита — это лучше, чем ее отсутствие, но в этом году уровень защиты, вероятно, будет меньше, чем в годы, когда соответствие вакцина-вирус лучше», — считает профессор Кристоф Фрейзер из Института пандемических наук Оксфордского университета.

Другим хорошим подходом является предотвращение распространения гриппа. Некоторые школы в Японии и Англии, странах, переживающих ранний сезон гриппа, закрываются, чтобы сдержать вспышки.

«Очень важно прикрывать рот во время кашля и чихания салфеткой и часто мыть руки теплой водой с мылом», — советует доктор Сюзанна Макдоналд, руководитель программы по гриппу в Агентстве безопасности здоровья Великобритании.

Имеющие грипп должны оставаться дома, но если они все же должны выйти, им стоит находиться в основном на улице.

Напомним, в Украине также растет количество случаев гриппа, сезонных ОРВИ и COVID, однако эпидемический порог пока не превышен. Показатели остаются на предэпидемическом уровне во всех регионах, так что оснований для жестких карантинных ограничений нет.