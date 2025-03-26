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Миропорядка после 1945 года больше нет: в СНБО объяснили, что должен сделать Запад в отношении России

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Миропорядка после 1945 года больше нет: в СНБО объяснили, что должен сделать Запад в отношении России

Третья мировая война/Иллюстративный фото / Фото: ТСН.ua

РФ не должна определять правила.

В СНБО отметили, что миропорядка после 1945 больше нет. И возвратиться к нему не получится, он был разрушен Россией. Сейчас выстраивается новый миропорядок, в котором ключевым является вопрос "Что дальше?" и на каких принципах будут существовать правила.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Если это правила силы, то Россия не должна быть той силой, которая определяет их. Важно, чтобы Западный мир лишил их этой иллюзии", — подчеркнул он.

Ранее в СНБО заявили, что враг "затягивает" достижение перемирия. Зато россияне запускают по Украине группы дронов.

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