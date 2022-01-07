"Миротворцами" ОДКБ в Казахстане будет руководить российский генерал, возглавлявший захват Крыма

Андрей Сердюков находится в базе "Миротворца".

Возглавлять "миротворцев" ОДКБ в Казахстане, где продолжаются массовые протесты, будет российский генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший операцией РФ по незаконной оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", - сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, цитируемый росСМИ.

Заметим, что Андрей Сердюков – фигурант баз данных "Миротворца". Он, как известно, руководил российской операцией по захвату украинского Крыма весной 2014 года. Сердюков возглавил спецоперацию Кремля, когда тогдашний парламент Крыма был вынужден принять решение о проведении так называемого "референдума", к тому же незаконного.

Сердюков в РФ имеет звание герой Российской Федерации, кавалер ордена "За заслуги перед Родиной" 3 и 4 степени, ордена "Мужества" и "Александра Невского".

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Также он участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, является участником марш-броска сводного батальона ВДВ на Приштине (Косово). В Сирии с апреля по сентябрь 2019 командовал российским контингентом. С 2016 года Сердюков является командующим Воздушно-десантными войсками ВС России.

Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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