"Миротворческая миссия ОДКБ завершена": Токаев сообщил, когда из Казахстана начнут выводить иностранные войска

По словам лидера государства, вывод будет длиться не больше 10 дней.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "миротворческая миссия ОДКБ успешно завершена" и через два дня, с 13 января, из страны начнется поэтапное выведение иностранных военных.
Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
"Через два дня начнется их вывод", — сказал Токаев и добавил, что он займет не более 10 дней.
Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана также ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы. Больше всего военных прибыло из России.
7 января президент Казахстана Касим Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В тот же день вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.
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