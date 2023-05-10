"Миротворческая миссия" Папы Римского продолжается – заявление Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан якобы участвует в миротворческой миссии.

"Миротворческая миссия" Папы Римского касательно Украины продолжается. Контакты по этому поводу прошли с представителями Киева и Москвы, но их результаты конфиденциальны.

Об этом 10 мая заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Есть изменения, но конечно, на конфиденциальном уровне", — сказал он в кулуарах мероприятия в Папском университете Латерано.

Пьетро Паролин подчеркнул, что верит в прогресс миссии.

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", — сказал Папа репортерам.

Однако Украина отрицала какую-либо информацию об этой инициативе.

Напомним, Папа Римский встретился с представителем РПЦ после заявления о "тайной миротворческой миссии".

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