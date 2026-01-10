Миротворческие войска в Украине: Франция определилась с количеством

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о плане размещения 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Лидер депутатов «Непокоренной Франции» Матильда Пано заявила, что Франция может направить в Украину до шести тысяч солдат. В то же время, она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности.

Часть оппозиции, включая левую «Непокоренную Францию», коммунистов и правое «Национальное объединение», настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН. В то же время, представители правых отмечали, что в случае официального запроса Киева международный мандат может быть не обязательным.

Напомним, британская газета Times писала, что по последним данным военных и дипломатических источников, Великобритания и Франция могут вместе отправить в Украину до 15 тысяч солдат.

Британский премьер Кир Стармер заявил накануне в парламенте, что масштаб миссии будет зависеть от условий возможных договоренностей между Украиной и Россией.

Германия, как ранее заявлял канцлер Фридрих Мерц, допускает только размещение своих войск у границ Украины в стране ЕС.

Впервые такую возможность предположил и премьер Испании Педро Санчес: «Если Испания направляла миротворческие войска во многие другие географические регионы вдали от нашей страны, то как мы можем не направить миротворческие войска в Украину — европейскую страну? Мы должны активно участвовать в формировании и реализации этой европейской архитектуры безопасности и должны участвовать — как большая европейская страна, которой мы являемся, — в коллективной безопасности, в европейской безопасности».

Таким образом, по численности потенциального контингента нет конкретики, но эта численность может увеличиться, если будет ясность, как потенциальные миротворческие войска будут реагировать на возможную атаку России и какую роль играют США, говорят европейские дипломаты.