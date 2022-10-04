"Миротворческие" заявления Маска и воздушная тревога в Японии: главные новости ночи 4 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 4 октября:
- Американский бизнесмен Илон Маск после скандального предложения о мире между Украиной и РФ заявил, что он все еще находится на стороне нашей страны. Читать дальше –>
- Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии. Читать дальше –>
- В городе Харькове раздались взрывы во время объявленной в полночь воздушной тревоги. Читать дальше –>
- Вооруженные Силы Украины имеют все шансы одержать победу в Сватове Луганской области. Читать дальше –>
- За сутки украинские военные на Южнобужском направлении уничтожили более 30 вражеских танков. Читать дальше –>
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