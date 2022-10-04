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"Миротворческие" заявления Маска и воздушная тревога в Японии: главные новости ночи 4 октября

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"Миротворческие" заявления Маска и воздушная тревога в Японии: главные новости ночи 4 октября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 4 октября:

  • Американский бизнесмен Илон Маск после скандального предложения о мире между Украиной и РФ заявил, что он все еще находится на стороне нашей страны. Читать дальше –>
  • Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии. Читать дальше –>
  • В городе Харькове раздались взрывы во время объявленной в полночь воздушной тревоги. Читать дальше –>
  • Вооруженные Силы Украины имеют все шансы одержать победу в Сватове Луганской области. Читать дальше –>
  • За сутки украинские военные на Южнобужском направлении уничтожили более 30 вражеских танков. Читать дальше –>

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