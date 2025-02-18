Миротворцы ЕС в Украине: парламент Нидерландов принял решение о миссии

Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможной миротворческой миссии в Украине после прекращения войны.

Об этом говорится в сообщении NOS со ссылкой на принятую резолюцию парламента.

"Парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности при условии перемирия между Украиной и Россией. Это не обязательно должно происходить под флагом НАТО, поскольку министр обороны США уже заявил, что не видит роли США или НАТО в такой миротворческой миссии", — говорится в резолюции.

В то же время представитель партии GroenLinks-PvdA (Зеленые левые) заявила, что пока слишком рано обсуждать отправление миротворцев в Украину.

Напомним, Литва готова направить военных инструкторов для подготовки военных Украины, однако не планирует размещать боевой контингент для сдерживания РФ.

Тем временем во Франции произошел спор из-за миротворцев. Стало известно, кто в ЕС выступил против отправки войск в Украину.

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