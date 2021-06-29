Миротворцы ООН во всем мире могут приостановить свою деятельность

Миротворцы ООН во всем мире могут приостановить свою деятельность

Для 12 миротворческих миссий ООН разрабатывают планы на случай чрезвычайной ситуации.

Если до среды, 30 июня, Генассамблея ООН не примет бюджет на следующий год, деятельность миротворческих миссий во всем мире придется фактически свернуть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководительницу управления стратегией, политикой и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард,

По словам Поллард, 12 миротворческих миссий ООН получили рекомендации разрабатывать планы деятельности на случай чрезвычайной ситуации из-за непринятия нового бюджета. Ожидается, что Генассамблея ООН примет годовой бюджет организации в размере 6 млрд долларов.

Крайне дата принятия бюджета — 30 июня. Если Генассамблея не примет этот документ, то деньги будут направляться только на охрану активов ООН и обеспечения защиты персонала и миротворцев. Из-за ограничений в финансовых ресурсах миссии не смогут осуществлять защиту гражданского населения, помогать в борьбе с коронавирусом, обеспечивать посредничество и тому подобное.

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В общем ООН проводит 12 миротворческих миссий и операций — на Кипре, в Индии, Пакистане, Сирии, Израиле, Ливане, Сербии, ДР Конго, Судане, Мали и ЦАР.

Наибольшие взносы в миротворческий бюджет делают такие государства как США (28%), Китай (15,2%) и Япония (8,5%).

Напомним, что украинский контингент направят в Демократическую Республику Конго для участия в миссии ООН с целью стабилизировать ситуацию в стране. Соответствующее решение приняли на заседании СНБО.

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