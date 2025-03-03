Миротворцы в Украине: о чем мировые лидеры договорились на саммите в Лондоне

Поиски путей прекращения огня в Украине остаются ключевыми в обсуждениях на уровне мировых политиков.

США и ЕС активно обсуждают возможность введения европейских миротворческих контингентов для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее ряд европейских стран выразили готовность послать своих миротворцев в Украину для обеспечения устойчивого мира.

Однако эта инициатива вызывает резкую реакцию со стороны России, пытающуюся использовать эти дискуссии для продвижения собственных интересов.

На саммите в Лондоне, посвященном безопасности Украины, лидеры стран-союзников обсудили ключевые аспекты будущей миротворческой миссии и пути усиления поддержки Украины.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua

"Сапоги на землю и самолеты в воздухе"

После саммита в Лондоне, состоявшегося 2 марта, премьер Кир Стармер заявил, что Британия направит своих военных и самолеты в Украину для поддержания мирного соглашения.

Чиновник заверил, что Британия продолжит оказывать военную помощь Киеву и увеличит экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас.

После заключения соглашения британцы будут продолжать укреплять обороноспособность Украины, чтобы сдержать любое будущее вторжение.

Также премьер планирует собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, где Великобритания собирается взять на себя ведущую роль.

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"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы пойдем дальше, чтобы создать коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир", – сказал Стармер.

По его словам, Великобритания готова поддержать это "сапогами на земле" и "самолетами в воздухе" (речь идет о сухопутных войсках и авиации – Ред.) вместе с другими. Европа должна проделать тяжелую работу", – сказал Стармер.

Канадские войска в Украине

Такой же позиции, как и Стармер, придерживается премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он не исключает участия канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

После саммита в Лондоне он напомнил, что Канада "изначально была одной из сильнейших стран в поддержке Украины", подготовив до 40 000 украинских военных, передает The Guardian.

По его словам, Канада не исключает вероятности направления миротворческого контингента в Украину.

"Канада рассмотрела пути, которыми она может лучше помочь, и, как я сказал несколько дней назад, все на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое", – сказал Джастин Трюдо.

В частности, он заверил в дальнейшей поддержке украинцев "по мере необходимости всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".

Когда европейский миротворческий контингент появится в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо ограниченное перемирие, поскольку он признал, что будет очень трудно обеспечить полное прекращение огня, учитывая длину линии фронта. Поэтому Франция и Великобритания готовы к развертыванию войск только на определенном этапе, пишет Le Figaro.

"Нужно понимать, что фронт сегодня – это эквивалент линии Париж-Будапешт. В случае общего прекращения огня было бы очень сложно проверить, соблюдает ли перемирие по всей линии фронта. Мы хотим мира. Но мы не хотим этого любой ценой, без гарантий", – сказал он.

По его словам, в ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск.

Ирландия хочет изменить правила

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова к отправке миротворческого контингента в Украину

"Мы четко дали понять, что будем активно поддерживать ускоренный процесс вступления Украины в Европейский Союз. Это является важным приоритетом, потому что, во-первых, это дает определенные гарантии безопасности для Украины, а также открывает экономические возможности для нее в будущем", – отметил Мартин.

Также, как пишет Bloomberg, правительство Ирландии преследует цель изменить свои правила отправки войск за границу. Речь идет об отмене необходимости согласования с ООН.

Министры планируют изменить так называемый тройной замок, а именно трехэтапный механизм для отправки ирландских миротворческих сил за границу, для которого нужна резолюция Организации Объединенных Наций вместе с одобрением правительства и одобрением парламента.

"Вице-премьер-министр Саймон Гаррис во вторник (4 марта, – ред. ) спросит одобрения кабинета министров относительно проекта закона, который изъял бы часть правила ООН, то есть он мог бы участвовать в миссии под мандатом ЕС, а не в миссии под мандатом ООН", – говорится в сообщении.

Гаррис также предложит, чтобы Ирландия направила пакет финансовой помощи в размере 100 миллионов евро для нелетальной военной поддержки и не исключил участие ирландских войск в миротворческой миссии в Украине.

"Если бы был мир или мирное соглашение, я не думаю, что Ирландия могла бы отказаться от желания поучаствовать в миротворческой миссии. Но мы еще не на этом пути”, – подчеркнул чиновник.

По словам Гаррис, ни одна новая миротворческая миссия не была санкционирована Советом Безопасности ООН с 2014 года. Это предложение позволит кабинету министров и парламенту принимать решения о будущих миротворческих миссиях.

Вызов беспрецедентен для Европы, которая сейчас срочно стремится проложить путь к миру для Киева. Франция и Великобритания стремятся создать "коалицию желающих" участвовать в миротворческих силах. Они намерены в ближайшие дни представить президенту Дональду Трампу группу "Европа плюс", включающую государства, не входящие в ЕС, потенциально включая Канаду.

В Bloomberg отмечают, что Ирландия военно-нейтральная с момента образования государства более века назад.

"Преданность идеалу мира и дружественного сотрудничества между нациями является позицией, укорененной в национальной психике, но все более агрессивная Россия испытала пределы этого в последние месяцы", – добавили в издании.

Румынский хаб для размещения миротворцев

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил о " принципиальной готовности " страны продолжать поддержку Украины, пишет Defense Romania.

Он отметил, что это вопрос безопасности самой Румынии.

По его словам, если агрессивная политика России сохранится в будущем, то Украина станет только первой жертвой.

Однако вопрос отправки румынских миротворцев в Украину пока не обсуждается из-за отсутствия парламентской поддержки и необходимости мирного соглашения.

Боложан считает, что Румыния могла бы стать транзитным узлом для европейских миротворческих сил, но для этого требуется хладнокровный анализ ситуации.

"Что касается войск... для этого прекращения огня недостаточно, нужно мирное соглашение. Обсуждения, по сути, не было. Парламентской поддержки также нет. Мы могли бы стать центром транзита этих войск. По моему мнению, мы должны хладнокровно анализировать ситуацию, но не допускать необоснованных опасений, особенно в период выборов", — отметил Боложан.

Древнее стремление Анкары

Вопросы размещения миротворцев в Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале февраля, пишет Bloomberg.

Как заявлял ранее Дональд Трамп, поддержащий европейских союзников в миротворческих силах для Украины, но исключающий прямое участие США.

Это делает потенциальную роль Турции в контроле перемирия важной для облегчения бремени Европы, в частности, Великобритании и Франции, которые планируют создание европейских сил для Украины.

Однако, как заявляют источники Bloomberg, Турция не будет участвовать в миссии без полного привлечения к консультациям.

Эрдоган поддерживал связи с РФ после 2022 года, но РФ пока не ответила на предложения Турции по миротворческой миссии. Эрдоган также подчеркнул, что членство Турции в ЕС укрепит безопасность и экономику Европы. Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1987 года.

Что говорит Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что обсуждение идеи развертывания европейского миротворческого контингента в Украине продолжается.

По его словам, есть две армии, которые готовы говорить с Украиной, это: Франция, инициировавшая контингент и готовая поддержать Британия.

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Президент Зеленский сообщил, что есть четкое понимание, сколько и где нужно войск, и ожидает оформление соглашений в ближайшие недели. Ранее он сообщал, что для мира в Украине нужно 100 тысяч миротворцев, и военные уже разработали карту нужд.

Отметим, что дискуссии об отправке войск возобновились после победы Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года.

Цель России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС о возможном развертывании европейских миротворческих сил в Украине, чтобы продвигать требования Кремля об изменении режима в Украине, пишет ISW.

В воскресенье, 2 марта, он заявил, что планы по миротворческим силам являются продолжением попыток Европы "подстрекать Украину к войне против России".

Лавров утверждает, что Запад будет использовать эти силы "как штыки" для поддержки президента Зеленского. Российский политик считает, что Европа хочет продолжать войну в Украине из-за этих миротворческих сил, тогда как США открыто заявляют о желании прекратить войну.

Он отмечает, что миротворцы не устранят "коренные причины" конфликта, которые Россия связывает с расширением НАТО и якобы дискриминацией русскоязычных в Украине.

Кремль использует эту риторику, чтобы обострить разногласия между США и ЕС.

В ISW акцентируют внимание, что Кремль, вероятно, пытается убить клин между Соединенными Штатами и Европой, чтобы добиться уступок в пользу России в будущих мирных и других переговорах.

Напомним, в воскресенье 2 марта в Лондоне состоялся саммит по поводу войны в Украине, где лидеры ключевых стран обсуждали дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Киева.

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