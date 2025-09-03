"Миротворцы" для Украины: Трамп шокировал Европу новым предложением

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайских военных как миротворцев в послевоенной Украине. Это предложение восходит к идее, которую ранее высказывал президент России Владимир Путин.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, информированные об обсуждении этого вопроса.

Трамп озвучил эту инициативу во время встречи с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме, где предложил привлечь Китай для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа опроверг эту информацию, заявив, что обсуждения темы китайских миротворцев не было. В то же время эта идея встречает сопротивление в европейских столицах и раньше была отклонена президентом Украины Владимиром Зеленским из-за поддержки, которую Пекин оказывает России в войне.

Встреча, на которой якобы обсуждалось это предложение, была частью длительных дискуссий по поводу обеспечения возможного прекращения огня, предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Запада и структуры послевоенного урегулирования.

Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения, но Москва и Киев до сих пор имеют значительные разногласия по ключевым деталям, в частности по территориальному контролю. Военные и политические чиновники США, Украины и ведущих европейских стран обсуждали вариант, по которому первым шагом к миру было бы создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать нейтральные миротворцы.

Идея привлечения китайских миротворцев как гарантов безопасности для Украины впервые была озвучена российскими представителями во время первых раундов переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Предложенный Россией механизм предполагал, что страны-гаранты (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), которые подписали бы будущий мирный договор, должны защищать Украину в случае новой атаки. Однако это предложение было неприемлемым для Украины, поскольку Россия в нем имела бы право вето на любое военное вмешательство.

