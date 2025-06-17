Мировая авиация на грани: почему перелеты дорожают и становятся опасными

Авиарейсы / © Getty Images

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Недавнее обострение конфликта между Израилем и Ираном привело к критическому сужению воздушных коридоров для европейских авиакомпаний. Это стало очередным ударом для отрасли, уже борющейся с последствиями катастрофы Boeing 787 Dreamliner в Индии на прошлой неделе.

Об этом пишет Financial Time.

Европейские авиаперевозчики под давлением

Более 150 авиакомпаний по всему миру, среди которых Air France-KLM, Lufthansa и Wizz Air, были вынуждены приостановить рейсы. Или совершать дорогие обходные маневры после закрытия воздушного пространства над Израилем, Ираком и Иорданией в минувшие выходные. Эта ситуация особенно проблематична для европейских перевозчиков. Ведь они уже долго вынуждены избегать российского воздушного пространства во время полетов в Азию из-за войны в Украине.

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Как отметил представитель одной из крупных европейских авиакомпаний, хотя периодические закрытия воздушного пространства привычны, текущая ситуация значительно серьезнее из-за «действительно маленького коридора» для полетов.

Рост расходов и логистические вызовы, смещение маршрутов влечет значительное увеличение расходов на горючее, продление времени полетов и нарушение расписаний. Это приводит к росту эксплуатационных расходов. Даже незначительный рост цен на нефть, например повышение цены на Brent на 8% с прошлого четверга, оказывает значительное влияние на расходы авиакомпаний. Акции крупных авиаперевозчиков уже подверглись падению после израильских атак на военную инфраструктуру Ирана.

Постоянная адаптация к конфликтам

Авиакомпании вынуждены чаще адаптировать свои маршруты из-за военных конфликтов по всему миру. В частности, рейсы в Тель-Авив и другие направления на Ближнем Востоке неоднократно приостанавливались и возобновлялись после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. По данным Flightradar24, с начала конфликта между Израилем и Ираном было упразднено более 3000 рейсов на Ближнем Востоке. Хотя воздушное пространство над Ираном, Ираком и Сирией преимущественно свободно, европейские перевозчики из соображений безопасности решили не летать над северной Саудовской Аравией, выбирая маршруты через Саудовскую Аравию и Египет.

Воздействие на пассажиров и долгосрочные последствия

Эти потрясения происходят сразу после аварии рейса Air India, следовавшего в Лондон. Из-за нее погибли более 290 человек. Аналитики считают, что это событие может сделать пассажиров более нервозными по поводу бронирования билетов на самолеты Boeing Dreamliner.

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«Авиакатастрофа Air India произошла, и буквально через день началась война», — прокомментировал Стив Трент, аналитик авиакомпаний Citigroup.

Добавляет, что «проблемы продолжают скапливаться». Дальнейшее ограничение доступного воздушного пространства является «головной болью» для авиакомпаний. Ведь любое изменение маршрута в этом оживленном регионе дорого, что может привести даже к необходимости в дополнительных остановках для дозаправки и смены экипажей, если конфликт распространится.

Напомним, самолет авиакомпании Air India, следовавший в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии.

На борту разбившегося в Индии самолета в результате авиакатастрофы с 242 пассажирами на борту украинцев не было.

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