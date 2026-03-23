Мировая нефть под угрозой: гендиректор Chevron сообщил о последствиях войны США и Ирана

Война США с Ираном повлекла за собой более серьезные потрясения для мирового нефтяного рынка, чем война России против Украины.

Об этом генеральный директор Chevron Майк Вирт заявил во время энергетической конференции CERAWeek.

Рынки не успевают адаптироваться

По словам Вирта, глобальные цепочки поставки нефти и нефтепродуктов подверглись существенным перебоям, а восстановление баланса после открытия ключевых маршрутов поставки, в частности Ормузского пролива, потребует времени.

«У нас сейчас есть значительные объемы нефти и газа, которые не поступают на рынок. Даже после стабилизации ситуации понадобится время, чтобы восстановить запасы нужных сортов нефти и видов горючего», — отметил он.

Последствия для глобального рынка

Глава Chevron подчеркнул, что атаки на танкеры и энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке нанесли больший удар по рынку, чем российско-украинская война.

По его словам, страны Азии уже сталкиваются с дефицитом дизельного горючего и авиационного топлива, поставки сжиженного газа (LNG) и удобрений затруднены, а часть производственных мощностей могла быть повреждена или остановлена.

Неопределенность относительно добычи

Вирт также отметил, что сейчас сложно оценить масштабы повреждений инфраструктуры и объемы остановленной добычи.

В то же время министр энергетики США Крис Райт заявил, что ожидает восстановления стабильности на рынке в относительно короткие сроки и призвал компании увеличивать добычу.

«Рынок посылает сигналы — и они ясны: нужно больше производства», — сказал он.

Что это значит для рынка нефти

На фоне геополитической напряженности энергетические компании готовятся к периоду перестройки глобальных цепочек поставок, который может затянуться даже после стабилизации ситуации в регионе Ормузского пролива.