Мировая «ось зла»: как Китай и Северная Корея учатся на войне России против Украины, создавая угрозы в Восточной Азии

Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ин

Полномасштабная агрессия России против Украины стала катализатором более глубоких изменений в глобальной системе безопасности, обнажив тесную связь между событиями в Европе и стратегической ситуацией в Восточной Азии. Предупреждение тогдашнего премьера Японии Фумио Кишиды, озвученное в июне 2022 года на саммите по безопасности «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре — «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра» — со временем приобрела особую актуальность, проявив реалистическую оценку последствий российского вторжения.

Дальнейшее развитие войны не только подтвердило эту логику. События в Украине все более ощутимо резонируют в Восточной Азии. Российско-украинская война постепенно превратилась в арену более широкого геополитического противостояния, в пределах которого страны Восточной Азии принимают в ней как прямое, так и опосредованное участие.

Северная Корея: от регионального до глобального риска

Вовлечение КНДР в войну России против Украины ознаменовало беспрецедентную эволюцию как в динамике международных конфликтов, так и в ландшафте безопасности Восточной Азии. Северная Корея выступает ключевым поставщиком снарядов, ракет и другого вооружения для России, а ее военные напрямую вовлечены в боевые действия на стороне Москвы. Китай обеспечивает Москву комплексной экономической, финансовой, дипломатической поддержкой, а также снабжением товаров двойного назначения. Пекин и Пхеньян разделяют с Москвой стратегические цели - разрушить международный порядок, основанный на правилах, и усилить легитимность собственных авторитарных моделей. Поддержка войны Путина в Украине служит этому стратегическому императиву, делая успех России, или, во всяком случае, избегание ею решающего поражения, важным вопросом как для Китая, так и для Северной Кореи.

Углубление сотрудничества Северной Кореи с Россией стало ключевым фактором изменения баланса безопасности в Восточной Азии. 19 июня 2024 г. в Пхеньяне во время официального визита Владимира Путина был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепляет стратегический союз, взаимную помощь в случае вооруженного нападения и углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Это значительно усилило угрозы региону: Пхеньян получил доступ к передовым вооружениям, модернизированным технологиям и возможность приобретать боевой опыт за пределами Корейского полуострова, одновременно укрепив автономию своей внешней политики.

Новые стратегические возможности повысили уверенность Ким Чен Ина, снизили его заинтересованность в переговорах с США, Южной Кореей и Японией. В то же время Северная Корея окончательно закрепила официальный курс на «два враждебных государства»: конституционные изменения определили Южную Корею главным противником, ликвидировав символы воссоединения и три межкорейских органа сотрудничества, что отражает радикальную трансформацию межкорейских отношений и рост региональной напряженности. Расширенное военное присутствие Пхеньяна за рубежом, модернизированные ракетные системы с улучшенными траекториями и мобильностью, а также развитие подводных платформ при поддержке России — включая передачу технологий для малых ядерных реакторов — создают новый качественный вызов для оборонного планирования союзников в регионе, повышая риски многотеатральных конфликтов и возможного прямого захвата Кореи.

Непосредственное участие Северной Кореи в войне в Украине кардинально изменило международное восприятие ее способности проектировать силу за пределами Корейского полуострова, что превращает Пхеньян из регионального в глобального игрока с потенциально опасными стратегическими последствиями.

Пекин и Москва: стратегическая координация в действии

После полномасштабного вторжения РФ наблюдается значительное углубление китайско-российского сотрудничества. Китай не только стал ключевым покупателем российского энергетического экспорта, поддерживающего военные усилия России, но и обеспечил экономический спасательный круг, необходимый для устойчивости страны перед лицом всесторонних западных санкций.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай поставляет России важные компоненты двойного назначения — в частности, компьютерные чипы, телекоммуникационное оборудование, машиностроительные станки, радары и сенсоры, позволяющие возобновлять и расширять производство боевой техники, включая баллистические ракеты и беспилотники. Украинская разведка также подтверждает поставки спецхимии, пороха, машинных инструментов и до 80% критической электроники для российских дронов, поступающих из Китая на не менее 20 предприятий оборонного сектора РФ.

Кроме того, согласно сообщениям украинских чиновников, Китай предоставляет России данные спутниковой разведки и высокоточного картографирования, которые могут использоваться для планирования ударов по энергетической инфраструктуре Украины. После съемки украинских объектов китайскими спутниками в редких случаях происходили удары по энергетике.

Углубление стратегического партнерства между Москвой и Пекином трансформируется в скоординированное создание угроз безопасности в Восточной Азии. Россия и Китай на регулярной основе осуществляют совместные морские и воздушные патрулирования у берегов Японии и Южной Кореи, используя стратегические бомбардировщики и истребители в качестве инструмента демонстрации силы и давления на союзников США. Одним из показательных случаев российско-китайских провокаций стал недавний инцидент в декабре 2025 года, когда семь российских и два китайских самолета вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, заставив Сеул и Токио поднимать истребители для перехвата. Параллельные маневры происходили также вблизи японского архипелага Рюкю.

Эти военные провокации не изолированы и вписываются в более широкий контекст стратегической координации между РФ и КНР. 1 февраля 2026 года в Пекине секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и главный дипломат Китая Ван I подтвердили намерения согласовывать внешнюю и политику безопасности на международной арене, продвигая многополярный порядок в противовес гегемонии США. В рамках этой общей стратегии Россия публично поддерживает позицию Китая по отношению к Тайваню. Также страны ведут слаженную пропагандистскую кампанию против Японии, в рамках которой синхронно продвигают нарративы о ее «ремилитаризации», «уходе от пацифизма» и якобы ответственность Токио за рост напряженности в Восточной Азии.

Агрессивная деятельность Китая — модернизация вооруженных сил, наращивание ядерного арсенала, операции в серой зоне, частые патрули в Тайванском проливе и Восточнокитайском море, а также эскалация инцидентов у японских островов Сенкаку — создает серьезный вызов для Японии и заставляет пересматривать ее безопасность. В ответ Токио рекордно увеличивает оборонный бюджет — около $58 млрд в 2026 году, направляет средства на долгосрочные ракетные комплексы, крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотные системы и модернизацию сил самообороны, а также углубляет сотрудничество с США и другими союзниками, интегрируя разведку, тренировку и стандарты.

Особую обеспокоенность вызывает потенциальное вторжение Китая в Тайвань, создающее прямую угрозу для Японии. Остров является не только высокотехнологичным центром, но и ключевым элементом безопасности первого островного звена, сдерживающим проекцию китайской силы в Тихий океан. Захват Тайваня даст Пекину стратегический трамплин для расширения влияния в регионе и непосредственно повысил бы риски для безопасности Японии.

В конце 2025 года дипломатическую напряженность в китайско-японских отношениях усилили слова премьера Санаэ Такаичи, которая подчеркнула, что атака Китая на Тайвань может создать ситуацию, угрожающую выживанию Японии, и что Токио в таком случае готов соответственно реагировать. Пекин резко осудил это заявление, назвал его «провокационным» и вмешательством во внутренние дела, требовал опровержения и одновременно применил экономические санкции и ограничения – запрет на импорт, блокировку культурных и спортивных обменов, отмену туристических поездок и авиарейсов.

Эти действия демонстрируют, что Китай все более решительно сочетает военную, экономическую и дипломатическую силу для давления на Японию и Восточную Азию, создавая системную угрозу региональной стабильности и стремясь изменить статус-кво силовым методом.

Демократии Запада: новая реальность безопасности.

Эффективное противодействие таким вызовам, как Россия, Китай и Северная Корея возможно только через координацию демократических государств в глобальном и региональном измерениях. С начала полномасштабного вторжения Япония и Южная Корея оказывают активную поддержку Украине не только из соображений солидарности с США и европейскими партнерами, но и как часть защиты международного порядка, основанного на правилах. Такой подход позволяет углублять взаимодействие с НАТО и европейскими структурами безопасности и одновременно отражает все более тесную связь между евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасностью. Совместная работа над этими инициативами формирует практические механизмы сотрудничества и обмен опытом, что имеет стратегическое значение для реагирования на будущие вызовы безопасности в обоих регионах.

Вместе с тем, единство западных государств сталкивается с серьезными испытаниями, связанными с политикой Дональда Трампа: ухудшение отношений между союзниками НАТО из-за претензий американского президента на Гренландию и Канаду; тарифное давление на партнеров, подрывающее взаимное доверие; попытки насаждения несправедливого мира в Украине через уступки России; нарушение скоординированной политики в отношении Китая из-за стремления заключить с ним двустороннее соглашение; ослабление американских обязательств безопасности перед союзниками, что посылает неправильные сигналы автократическим режимам.

Фрагментация западных стран под давлением этих обстоятельств подрывает способность к коллективному сдерживанию и стимулирует более агрессивные действия России, Китая и Северной Кореи. Китай не ощутил экономических и политических последствий из-за поддержки военной машины РФ, в последнее время стал местом «экономического паломничества» европейских лидеров, которые под давлением американских тарифов ищут возобновление связей с Китаем как экономической альтернативы США. В такой ситуации у Пекина увеличиваются рычаги влияния на каждую страну отдельно и усиливается его способность разделять Запад и продвигать собственные интересы.

В то же время отсутствие должной реакции со стороны западных стран на привлечение КНДР к войне на стороне Москвы против Украины свидетельствует о недооценке долгосрочных рисков безопасности, связанных с Северной Кореей. Отработанное военное взаимодействие двух стран на поле боя и глубокое военно-техническое сотрудничество могут представлять прямую угрозу для стран НАТО в случае потенциальной агрессии со стороны РФ. Кроме того, заключенное соглашение предусматривает, что Россия должна предоставить Пхеньяну аналогичную поддержку при эскалации конфликта на Корейском полуострове. Также остается открытым вопрос роли КНДР в случае возникновения конфликта вокруг Тайваня, особенно учитывая, что Пхеньян и Пекин имеют договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, заключенный в 1961 году, предусматривающий взаимную поддержку сторон в случае угрозы или агрессии. Такой комплекс союзных взаимообязательств создает серьезную опасность скоординированных действий, что может дополнительно дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этой связи последовательная поддержка Украины западными союзниками и осознание рисков, которые несут Россия, Китай, КНДР и другие авторитарные режимы общей безопасности, становится ключевым фактором укрепления единства демократических государств, обеспечения стабильности в Европе и Восточной Азии и эффективного сдерживания ревизионистских режимов. Без координации и жестких совместных действий демократии рискуют потерять инициативу и допустить усиление глобальной нестабильности.