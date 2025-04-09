Мировая торговая война началась: как Трамп топит экономику Китая и российскую нефть, и что будет дальше

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Состояние Илона Маска — олигарха номер один сейчас в Америке — впервые с ноября 2024 года упало ниже $300 млрд. Маск, вложивший в предвыборную кампанию Трампа около $270 млн и имеющий заводы Tesla в Китае и Германии, уже высказался за создание зоны свободной торговли с нулевыми тарифами между Северной Америкой и Европой. Вдобавок, по информации ряда американских СМИ, Маск призвал Трампа отменить радикальные таможенные ставки, назвав советника Белого дома по вопросам торговли Питера Наварро, отвечавшего за разработку новых тарифов, «глупее мешка кирпича».

Это стало ответом Маска на слова Наварро о том, что Маск является скорее «собирателем автомобилей, а не производителем», потому что Tesla собирается из дешевых иностранных запчастей. Маск продолжил атаковать Наварро в соцсети Х, что лишь подтвердило предположение о хаосе, царящем в Белом доме между членами команды Трампа. Однако Маск — не единственный олигарх, раскритиковавший новую таможенную политику Белого дома. Американский миллиардер Билл Экман, публично поддерживавший Трампа во время кампании, дописал в Х, что «это не то, за что мы голосовали», призвав к 90-дневной отсрочке введения пошлин.

Так поставит ли Трамп на паузу фактическое начало мировой торговой войны? Ведь новые экспортные пошлины со ставками от 10% до 50% США начнут применять ко всем странам, кроме России, уже с полуночи 9 апреля. Читайте на сайте ТСН.ua.

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Пока Дональд Трамп планирует военный парад в Вашингтоне на свой 79-й день рождения 14 июня, главный донор Республиканской партии, миллиардер Кен Лангон в интервью Financial Times эмоционально заявил: «Я не понимаю эту чертовую формулу (расчет новых экспортных пошлин — Ред.)». Похоже, его никто не понимает, кроме ChatGpt. Напомним, что многие аналитики и обозреватели на прошлой неделе дописывали, что разные ШИ-боты предоставляют схожие с подходом Белого дома методы для установления защитных экспортных тарифов, если им дать соответствующий запрос.

С 2 апреля, когда Трамп начал мировую торговую войну, назвав это «Днем освобождения Америки», обвал стоимости мирового капитала перевалил за $10 трлн. Состояние самого Трампа сократилось на $500 млн. Хотя во вторник, 8 апреля, фондовые рынки в Европе и США несколько выросли, все же о стабилизации говорить рано, ведь все ожидают, что будет в среду, 9 апреля, когда заработают не только новые повышенные тарифы от 10% до 50% в зависимости от страны, но и 104% пошлины на весь китайский.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о 34% тарифах на товары из КНР. Но еще до этого он уже применил 20% к китайскому экспорту. Однако, после того, как Пекин заявил о зеркальных 34% пошлинах на ввозимые в Китай американские товары, Трамп пригрозил КНР дополнительными 50% тарифами. И пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что эти тарифы — а в сумме это 104% — начинают действовать со среды, 9 апреля.

Вице-президент США Джей Ди Венс защищает изоляционистский подход Трампа, критикуя глобализацию, мол, ничего хорошего Америке она не принесла, потому что другие страны просто обворовывали Соединенные Штаты.

«Ответ состоит в том, что он базируется на двух принципах — взятии огромной суммы долгов, чтобы покупать вещи, которые другие страны производят для нас. Чтобы прояснить: мы ссужаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые производят эти китайские крестьяне», — считает Венс.

Эти слова вызвали шквал критики в Китае. Бывший главный редактор государственного таблоида Global Times ответил Венсу в китайской соцсети Weibo: «Этому настоящему «крестьянину», вышедшему из сельской Америки, кажется, не хватает перспективы». Представитель МИД Китая Линь Цзянь был более сдержанным, назвав высказывания Венса «невежественными и неуважительными». Вместе с этим, посольство Китая в США на своей странице в Х застигло видео, где бывший президент США Рональд Рейган, которого так любит подражать Трампу, в 1987 году критикует введение защитных пошлин на иностранный импорт, смеясь над администрацией Трампа.

Опрос Reuters/Ipsos показывает, что 73% американцев ожидают резкого роста цен на товары, которые они покупают ежедневно, в течение следующих 6 месяцев из-за введенных Трампом экспортных пошлин, а еще 57% выступают против них. Розничные продавцы одежды и аксессуаров в США уже приостановили новые заказы на производство товаров и их поставку из-за рубежа, в основном из Вьетнама и Китая, а также наем новых работников в ожидании эффекта от новых пошлин Трампа. Представители рынка говорят, что известные розничные продавцы одежды, обуви и аксессуаров вынуждены будут повысить стоимость минимум на 40%.

Основной шок в среду, 9 апреля, рынки ожидают именно с начала торговой войны между США и Китаем, а также от ответа на все это со стороны Евросоюза. Ведь ЕС тоже сталкивается с 20% американским тарифом. Лидеры и чиновники блока неоднократно заявляли, что открыты к диалогу с Трампом о том, как можно снизить торговый дефицит во взаимной торговле с США. Вместе с тем, в Брюсселе подчеркивали, что готовы к введению зеркальных пошлин. Однако у Трампа, очевидно, своя экономика в уме.

«У нас есть дефицит с ЕС в $350 млрд, и он быстро исчезнет. Один из способов, которым он может легко и быстро исчезнуть — это то, что им придется покупать нашу энергию (нефть, газ и т.д. — Ред.). Они могут покупать ее, мы можем сбросить $350 млрд за одну неделю. Они должны взять на себя обязательство купить такое же количество энергии», – считает Дональд Трамп.

Единственное, на что положительно повлияло введение Трампом защитных экспортных пошлин, так это снижение цен на нефть, учитывая российскую. По состоянию на среду, 9 апреля, нефть марки Brent торгуется по цене $60, что создает риски для российской экономики, ведь их бюджет на 2025 год сверстан на цене на нефть, а экспорт энергоресурсов — это более 50% доходов бюджета РФ, в $70. К тому же, если тарифы Трампа замедлят китайскую экономику, Пекин будет покупать меньше российской нефти (после Индии КНР второй по объемам покупатель), а значит, это еще меньшие доходы в российский бюджет.

Вместе с этим, во вторник, 8 апреля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже поговорила по телефону с премьером КНР Ли Цяном об американских тарифах, возможном перенаправлении торговых потоков, восстановлении баланса двусторонних торговых отношений, и обеспечении лучшего доступа европейских товаров к китайскому рынку. Ну, а предстоящий саммит ЕС-Китай в июле, по словам фон дер Ляен, станет прекрасной возможностью отметить 50-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Это не просто колокольчик для Вашингтона. Так, по словам аналитиков, действия Трампа – это откровенная попытка переписать правила глобальной торговли в пользу Америки. Однако на США приходится всего 15% мировой торговли. Поэтому если, например, ЕС и КНР углубят свои экономические связи, чтобы минимизировать ущерб от защитных пошлин Трампа, американская экономика может пострадать еще больше, погрузившись в инфляцию и рецессию. Хотя Питер Наварро и обещает, что «никакой инфляции не будет», ведущие американские производства одежды, автомобилей и т.п., производимые в странах, где стоимость рабочей силы ниже, чем в США, уже предупредили американцев, что цены на их товары вырастут.

Однако пока Трамп и его кабинет надеются, что в Вашингтон «на поклон» приедут многие иностранные лидеры, предлагая выгодные экономике Америки и Трампу лично соглашения, чтобы ослабить введенные им экспортные пошлины. Как пишет CNN, во вторник вечером, 8 апреля, Трамп сказал группе республиканцев: «Эти страны звонят нам. Целуют меня в задницу. Они умирают от желания заключить сделку». Однако увидим, так ли это будет в реальной жизни.

Дата публикации 17:06, 07.04.25 Количество просмотров 59 Впервые за 10 лет! Самые масштабные протесты в США! Трампа скоро уберут?!